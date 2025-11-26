Il Comune con l’ausilio della Polizia locale e della ditta Muraca ha già elevato numerose sanzioni grazie al sistema di videosorveglianza. Sindaco e assessore: «Tolleranza zero, i cittadini rispettino le regole»

Prosegue con determinazione l’azione del Comune di Vibo Valentia contro l’abbandono illecito di rifiuti, fenomeno che deturpa il territorio e mette a rischio l’ambiente. «Negli ultimi dieci giorni – si legge nel comunicato stampa del Comune –, grazie a un’intensa attività di controllo condotta dalla Polizia locale in collaborazione con gli operatori della ditta Muraca, sotto la direzione dell’assessorato all’Ambiente, sono state elevate numerose sanzioni ai trasgressori». Le telecamere di videosorveglianza, installate in punti strategici della città, «hanno permesso di individuare chiaramente gli autori e i veicoli coinvolti, in particolare nelle zone del quartiere Feudotto e di via degli Artigiani, aree sensibili per la presenza di isole ecologiche. La Polizia locale si avvale inoltre di impianti di videosorveglianza di privati, rivelatisi preziosi per individuare i trasgressori».

Le sanzioni previste includono «multe fino a 1.500 euro, denuncia penale e, nei casi in cui l’illecito venga commesso tramite veicolo, il ritiro della patente da uno a quattro mesi». L’attenzione resta alta anche in altre aree urbane, come via De Luca, recentemente oggetto di controlli mirati, analogamente a quanto avvenuto in via Froggio.

Il sindaco Romeo, ha commentato: «L’azione repressiva è importante, ma fondamentale è l’attività di sensibilizzazione. È necessario che ognuno di noi comprenda che sporcare e inquinare non è soltanto sbagliato e contro legge, ma neanche necessario. L’amministrazione è sempre a disposizione per andare incontro alle esigenze di tutti, abbiamo un servizio che funziona e che lavoriamo ogni giorno per migliorare, e non vogliamo accettare di dover assistere a situazioni indecorose».

L’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, ha poi aggiunto: «L’impegno da parte dell’amministrazione per la tutela dell’ambiente continua ad essere massimo. Invitiamo però i cittadini a collaborare rispettando le regole per il corretto smaltimento dei rifiuti e le più elementari norme del vivere civile, anche perché la nostra attività di controllo è sempre più intensa e si avvale dell’ausilio di tecnologie che ci permettono di non lasciare impuniti gli incivili». Secondo i dati forniti dal Municipio, «la percentuale di raccolta differenziata a Vibo ha raggiunto livelli prossimi all’80% per l’anno 2025, confermando l’efficacia delle strategie di gestione dei rifiuti, pur sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione della cittadinanza».