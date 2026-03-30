Ha destato preoccupazione tra i residenti l’affiorare della condotta che attraversa l’arenile. Il Comune ha chiesto delucidazioni ma è stato tranquillizzato. Oggi i lavori per le riparazioni

Ha destato preoccupazione la conduttura che collega il porto ai depositi Eni, messa allo scoperto dalle recenti mareggiate. La pipeline attraversa l’arenile di Vibo Marina e, in alcuni punti, anche il viale delle Industrie. Il Comune di Vibo Valentia ha diramato, in merito, un comunicato in cui si informa la cittadinanza che il sindaco Enzo Romeo si è immediatamente attivato contattando il direttore dello stabilimento per ottenere chiarimenti. Dai tecnici è arrivata la rassicurazione: la condotta attualmente contiene esclusivamente acqua e non vi è alcun rischio per l’ambiente e per la sicurezza.

Eni ha inoltre comunicato che oggi, lunedì 30 marzo, condizioni meteo permettendo, la condotta sarà ripristinata nella sua normale posizione. Il Comune, dal canto suo – si legge nel comunicato – continuerà a monitorare la situazione e a informare la cittadinanza sugli sviluppi.

Quest’ultima vicenda cade in un periodo di particolare attenzione sulla presenza dei depositi costieri di idrocarburi nella cittadina portuale, quando ancora non si sono spente le polemiche sul caso Meridionale Petroli e sull’opportunità di una delocalizzazione dei depositi, allontanandoli dal centro abitato.