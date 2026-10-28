Un incendio abbastanza imponente è scoppiato oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, a Vibo Marina. Le fiamme, alte e visibili anche in lontananza, hanno colpito località Sant’Andrea, alle porte di Vibo Marina in direzione Pizzo. Il rogo, alimentato dalla vegetazione presente nell’area, ha dato origine a una colonna di fumo ben visibile anche dalle zone circostanti, attirando l’attenzione di quanti si trovavano nei paraggi.

L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti della frazione costiera ma, fortunatamente, ha riguardato soltanto delle sterpaglie, senza causare conseguenze per abitazioni e infrastrutture vicine. Le dimensioni delle fiamme e il fumo che si è sollevato dall’area interessata hanno comunque fatto temere, almeno inizialmente, che il rogo potesse estendersi ulteriormente.

L’incendio è stato prontamente circoscritto dai vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina, che si sono adoperati per spegnere le fiamme e mantenere sotto controllo la situazione, evitando che il fuoco potesse propagarsi alla vegetazione circostante. L’intervento ha consentito di contenere il rogo e scongiurare conseguenze più gravi.

Due incendi in poche ore nel Vibonese

Secondo incendio della giornata nel Vibonese, dopo quello di questa mattina che ha interessato via degli Artigiani a Vibo Valentia. In quel caso le fiamme si erano sviluppate sul tetto di un edificio interessato da lavori di messa in sicurezza, nei pressi del cantiere del progetto Maione, a ridosso del liceo Berto. Anche in quella circostanza era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale, che avevano prontamente domato l’incendio.

Cronaca

Vibo, incendio sul tetto di un edificio in via degli Artigiani: vigili del fuoco in azione vicino al cantiere del progetto Maione

Redazione
Vibo, incendio sul tetto di un edificio in via degli Artigiani: vigili del fuoco in azione vicino al cantiere del progetto Maione