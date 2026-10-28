Il rogo divampato intorno alle 17 ha interessato un'area di sterpaglie alle porte della frazione costiera. Intervento dei vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme evitando conseguenze per abitazioni e infrastrutture

Un incendio abbastanza imponente è scoppiato oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, a Vibo Marina. Le fiamme, alte e visibili anche in lontananza, hanno colpito località Sant’Andrea, alle porte di Vibo Marina in direzione Pizzo. Il rogo, alimentato dalla vegetazione presente nell’area, ha dato origine a una colonna di fumo ben visibile anche dalle zone circostanti, attirando l’attenzione di quanti si trovavano nei paraggi.

L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti della frazione costiera ma, fortunatamente, ha riguardato soltanto delle sterpaglie, senza causare conseguenze per abitazioni e infrastrutture vicine. Le dimensioni delle fiamme e il fumo che si è sollevato dall’area interessata hanno comunque fatto temere, almeno inizialmente, che il rogo potesse estendersi ulteriormente.

L’incendio è stato prontamente circoscritto dai vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina, che si sono adoperati per spegnere le fiamme e mantenere sotto controllo la situazione, evitando che il fuoco potesse propagarsi alla vegetazione circostante. L’intervento ha consentito di contenere il rogo e scongiurare conseguenze più gravi.

Due incendi in poche ore nel Vibonese

Secondo incendio della giornata nel Vibonese, dopo quello di questa mattina che ha interessato via degli Artigiani a Vibo Valentia. In quel caso le fiamme si erano sviluppate sul tetto di un edificio interessato da lavori di messa in sicurezza, nei pressi del cantiere del progetto Maione, a ridosso del liceo Berto. Anche in quella circostanza era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale, che avevano prontamente domato l’incendio.