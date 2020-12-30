Un operatore ecologico accorgendosi della fuoriuscita di fumo dal cassone, ha fermato il mezzo e allertato i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia, distaccamento Porto, sono intervenuti questa mattina su Viale delle Industrie a Vibo Marina per un incendio all’interno di un autocompattatore adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Alle ore 8:30 circa un operatore ecologico all’interno del mezzo si è accorto della presenza di fumo proveniente dal cassone dell’autocompattatore. Ha quindi fermato il mezzo ed allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco. Sono in corso le operazioni di spegnimento del materiale.