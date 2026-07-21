Il provvedimento è stato adottato dopo la segnalazione di un cittadino alla Capitaneria di Porto. L'area che confina con il Comune di Pizzo, resterà interdetta fino al completamento delle operazioni di bonifica

Un tratto della spiaggia in località “Pietre Bianche” a Vibo Marina, è stato interdetto con effetto immediato dopo il ritrovamento di un presunto ordigno bellico. Lo dispone un'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco di Vibo Enzo Romeo.

Il provvedimento è stato adottato dopo la segnalazione di un cittadino alla Capitaneria di Porto. Il presunto ordigno è stato individuato sull'arenile in località Pietre Bianche al confine con il Comune di Pizzo.

La Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato che sarà disposto l'intervento di personale specializzato per la rimozione dell'ordigno e per l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dell'area.

Area interdetta fino alla bonifica

Fino al completamento delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, nessuno potrà accedere o sostare nella zona interessata, ad eccezione del personale autorizzato e impegnato negli interventi.

L'ordinanza prevede che chi non rispetterà il divieto sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il controllo sull'osservanza del provvedimento è affidato alla Polizia Locale, con il supporto delle Forze dell'ordine e degli altri enti competenti.