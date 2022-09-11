Occhiuto, sull'improvvisa scomparsa del consigliere di Forza Italia dice:«La famiglia azzurra calabrese perde un punto di riferimento e io perdo un amico». Da dicembre era nella Struttura speciale dell'assessore regionale Rosario Varì nelle vesti di autista

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto esprime: «Sincero cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Raffaele Iorfida, consigliere comunale di Forza Italia a Vibo Valentia, politico appassionato, persona perbene.

La famiglia azzurra calabrese perde un punto di riferimento, un protagonista di tante battaglie, portate avanti sempre nell’interesse dei calabresi. Io perdo un amico, vicino al proprio territorio, sempre pronto a mettersi in gioco e a spendersi per gli altri. La Giunta della Regione Calabria è vicina alla famiglia, in questo momento di grande dolore». Da dicembre Raffaele Iorfida era stato inserito nella “Struttura speciale” dell’assessore regionale Rosario Varì nelle vesti di autista.



