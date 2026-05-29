Il programma dell’iniziativa patrocinata dal Comune prevede dalle 17:30 di sabato 30 maggio il Festival delle Mascotte e il Nutella Party, insieme a granite, crepes, ciambelle, pizzette, live e dj set

Una piazza Municipio pensata per bambini, famiglie e comunità, tra personaggi animati, musica e degustazioni. Sabato 30 maggio, dalle 17:30, a Vibo Valentia è in programma "Festa di Primavera", iniziativa patrocinata dal Comune e promossa da Dog Days Production, che celebra il suo 50° anno di attività radiofonica, televisiva e nell’organizzazione di eventi.

Dal post social arriva l’invito alla città. L’appuntamento viene presentato come «un pomeriggio di colori, musica, mascotte e sapori per celebrare insieme la primavera.

Il Festival delle Mascotte in piazza Municipio

Il cuore dell’iniziativa sarà il "Festival delle Mascottes". La locandina annuncia un programma pensato soprattutto per i più piccoli, con "Le magie di Harry Potter", "Mary Poppins Ballet", "La scimmia che balla", "Masha e Orso" e "Il clown Pablo". Una sequenza di presenze sceniche che accompagnerà il pomeriggio in piazza, trasformando l’area davanti al Municipio in uno spazio di intrattenimento per famiglie.

Degustazioni e Nutella Party

Sul fronte delle degustazioni, il post annuncia che «non mancheranno le golosità» e cita «granite, crepes, ciambelle e pizzette». In locandina sono indicate la "Festa della Granita Naturale" al Bar Hipponion, su corso Vittorio Emanuele, con gusti al bergamotto, mandorla, fragola e limone, e la "Festa delle crepes, ciambelle, pizzette" al Bar Pasticceria Gelateria Giurgola, sempre su corso Vittorio Emanuele.

Spazio anche al "Nutella Party", con «degustazione gratuita della mega torta con 500 panini». Il programma affianca quindi all’intrattenimento per bambini una proposta di sapori pensata per accompagnare l’intero pomeriggio.

Musica dal vivo e dj set

La giornata proseguirà in serata con la parte musicale. La locandina indica Nick, sosia dei Cugini di Campagna, il "Panorama musicale vibonese" e Dj Russ.