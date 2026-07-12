Gli operatori della Muraca hanno trovato contenitori divelti, spazzatura sparsa e arredi urbani danneggiati. La ditta è intervenuta per ripristinare pulizia e sicurezza. L’assessore Miceli: «Chi danneggia la città deve essere identificato e chiamato a risponderne»

Cassonetti divelti e rovesciati, rifiuti sparsi sulla pavimentazione e arredi urbani danneggiati. È lo scenario che questa mattina si è presentato davanti agli operatori della Muraca Srl in piazza Santa Maria, nel centro di Vibo Valentia, dove durante la notte si sarebbe verificato un raid vandalico.

A denunciare quanto accaduto è la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, intervenuta per ripulire l’area e ripristinare le condizioni di sicurezza.

La denuncia della Muraca

«Questa mattina gli operatori della Muraca Srl si sono trovati davanti a uno scenario indecoroso in piazza Santa Maria, nel cuore del centro cittadino di Vibo Valentia», riferisce la ditta, descrivendo «cassonetti divelti e buttati a terra, rifiuti sparsi ovunque, arredi urbani danneggiati e una situazione che rappresenta un grave atto di inciviltà nei confronti della città e di tutti i cittadini che la vivono quotidianamente».

Un episodio che ha interessato uno degli spazi pubblici più frequentati del centro urbano e che, secondo la società, rischia di vanificare l’attività svolta quotidianamente dagli addetti alla raccolta e alla pulizia delle strade.

«Le immagini parlano da sole: un gesto vergognoso che deturpa uno degli spazi pubblici più frequentati della città e vanifica il lavoro svolto ogni giorno dagli operatori impegnati a mantenere pulito e decoroso il territorio», sottolinea la Muraca.

Il ripristino della piazza

La squadra incaricata del servizio è intervenuta già in mattinata per rimuovere i rifiuti disseminati nella piazza, risistemare i contenitori e rendere nuovamente fruibile l’area.

«Muraca Srl ha provveduto immediatamente a ripristinare le condizioni di pulizia e sicurezza dell’area, ma non può tacere di fronte a comportamenti che offendono l’intera comunità», prosegue la società, rivolgendo quindi «un appello al rispetto dei beni pubblici e al senso civico di tutti: la città è un patrimonio comune e va tutelata, non vandalizzata».

Miceli: «Un insulto a tutta la città»

Sull’accaduto è intervenuto anche l’assessore comunale all’Ambiente Marco Miceli, che ha annunciato l’acquisizione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di risalire ai responsabili.

«Esprimo la più ferma condanna per l’inqualificabile raid vandalico che ha colpito la nostra piazza, un luogo di incontro e di comunità che appartiene a tutti i cittadini», afferma l’assessore. «Questo gesto non è una semplice bravata, ma un insulto a tutta la città».

Miceli evidenzia come il danneggiamento dei cassonetti e degli arredi pubblici rappresenti un’offesa anche nei confronti degli operatori del servizio di igiene urbana e dei cittadini che rispettano le regole.

«Questi atti vandalici dimostrano una totale mancanza di senso civico e un disprezzo intollerabile per il bene comune, per il lavoro quotidiano di chi si impegna a mantenere la città pulita e soprattutto per la maggior parte dei cittadini vibonesi che virtuosamente contribuiscono in maniera attiva a tutelare il decoro urbano», sostiene.

Le verifiche sulle telecamere

L’Amministrazione comunale intende ora fare piena luce sull’episodio. «Non siamo disposti a tollerare che l’arroganza di pochi incivili deturpi il decoro urbano. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza, perché chi danneggia la città deve essere identificato e chiamato a risponderne legalmente ed economicamente», annuncia Miceli.

L’assessore ha infine ringraziato il personale intervenuto per riportare la piazza alle normali condizioni di pulizia e ha invitato i cittadini a segnalare eventuali condotte sospette.

«Ringrazio gli operatori della ditta Muraca che sono intervenuti tempestivamente per ripulire la piazza e restituirle dignità», conclude. «Invito tutta la cittadinanza a collaborare con le autorità e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto: la difesa del nostro territorio comincia dai piccoli gesti e dall’impegno di ognuno di noi».