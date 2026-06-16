«La caccia al tesoro», come l’ha definita l’assessore Francesco Colelli, continua. Ma in questo caso il “tesoro” è il tempo per ridurre i disagi che stanno subendo residenti ed esercenti del centro storico di Vibo, dove da giorni manca l’acqua.

Ma trovare il problema per risolverlo è, appunto, un’impresa. Il Comune ha affidato gli accertamenti a una ditta specializzata in ingegneria idraulica, ipotizzando il collasso di un intero tratto della rete idrica, anche se per ora non si sa dove.

Il nuovo intervento arriva dopo giorni di rubinetti a secco, proteste e rifornimenti alternativi per residenti e commercianti.

L’ipotesi del collasso nella condotta

Secondo quanto riferito dall’assessore alla Manutenzione Francesco Colelli, la quantità d’acqua fornita da Sorical risulterebbe sufficiente. L’origine del disservizio andrebbe dunque cercata nella rete cittadina.

In quasi tutto il centro storico l’erogazione è venuta meno da un giorno all’altro. In un primo momento si è pensato alle saracinesche e alle adduzioni, ma non è cambiato nulla, ha spiegato Colelli, che detiene la delega alla Manutenzione e da giorni è impegnato sul campo.

Come accennato, l’ipotesi al vaglio dei tecnici è quella del collasso di un grosso tratto di tubazione, difficilmente localizzabile. Per individuare il punto esatto sarà necessario controllare i pozzetti uno alla volta, verificando eventuali variazioni di pressione.

Un lavoro che potrebbe richiedere almeno tre giorni. Una volta trovato il punto della rottura, sarà probabilmente necessario aprire la sede stradale, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sulle attività del centro storico. Nel frattempo continuerà il ricorso alle autobotti per garantire l’approvvigionamento alle famiglie.

Disagi anche nelle frazioni

Rubinetti a secco vengono segnalati anche a Piscopio, Vena Media e Vena Inferiore, ma le criticità avrebbero origini diverse rispetto a quella riscontrata nel centro cittadino.

Nelle zone di Vena sarebbe stato individuato un convogliamento dell’acqua verso alcune aree di campagna e i tecnici puntano a ripristinare la normale distribuzione nelle prossime ore.

A Piscopio, invece, l’amministrazione segnala consumi considerati anomali in alcune aree e valuta controlli con il supporto delle forze dell’ordine.