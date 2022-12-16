Controlli a tappeto anche in centro città dove si concentra la movida. Impegnato diverso personale della Polizia di Stato durante la vigilia dell'Immacolata

Proseguono i controlli della polizia secondo un’intensificazione dei servizi disposta dal questore di Vibo Valentia per contrastare la criminalità diffusa e il traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato controlli a tappeto durante le serate maggiormente sensibili per la movida, concentrandosi in particolare nella zona del centro di Vibo Valentia. Sono stati quindi intensificati i servizi di controllo del territorio mediante l’impiego di personale della Squadra Mobile, dell’U.P.G.S.P., della polizia amministrativa e del Reparto Prevenzione Crimine, effettuando 300 identificazioni di persone, di cui 69 annoveranti pregiudizi di polizia, controllando 145 veicoli e rilevando due infrazioni al codice della strada. [Continua in basso]

Durante il servizio è stato effettuato anche un controllo ad un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, riscontrando delle irregolarità attualmente al vaglio del personale della polizia amministrativa della Questura. Durante i controlli finalizzati al contrasto allo spaccio di droga, si segnala una denuncia alla Procura di Vibo per detenzione illegale di munizioni. Nello specifico 12 munizioni calibro 45 e 10 munizioni calibro 12, un caricatore per munizioni dello stesso calibro, un grimaldello atto allo scasso e un rilevatore per il rintraccio di microspie.

Parallelamente, nel centro cittadino è stata effettuata una perquisizione domiciliare durante la quale il proprietario di casa è stato visto gettare delle buste dalla finestra. Il gesto repentino è stato colto dagli agenti della polizia e, recuperata la busta, sono stati rinvenuti circa 20 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi per la vendita, mentre nell’appartamento è stata riscontrata la presenza del materiale per il confezionamento, strumentale allo spaccio.



In altra area del Vibonese è stata infine sequestrata una confezione contenente quattro grammi di cocaina occultata sulla pubblica via in attesa dell’arrivo dell’acquirente. Sempre nel centro cittadino altre due persone sono state trovate in possesso di alcune dosi di marijuana e segnalate alla Prefettura.

