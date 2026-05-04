Ci sono vicende che sembrano piccole solo viste da lontano. Per chi le vive ogni giorno, invece, possono diventare un ostacolo continuo, capace di pesare sul lavoro, sui clienti, sulla tenuta stessa di un’attività. Era il caso del titolare di un’agenzia di spedizioni di via Bucciarelli, a Vibo Valentia, che per anni aveva convissuto con il cedimento del tratto di strada comunale davanti al proprio negozio, denunciando una situazione ormai diventata insostenibile.

La vicenda, raccontata da Il Vibonese lo scorso 21 aprile, ha ora avuto un epilogo positivo. Il Comune di Vibo Valentia è intervenuto in tempi rapidi, realizzando i lavori necessari a ripristinare condizioni adeguate di accesso e sicurezza nell’area davanti all’attività. Un intervento che va riconosciuto all’Amministrazione comunale, capace in questo caso di raccogliere la sollecitazione e trasformarla in un’azione concreta.

Dal cedimento alla riparazione

Il problema riguardava l’ingresso al piazzale dell’agenzia di spedizioni, dove il progressivo cedimento del manto stradale aveva reso sempre più difficoltoso il passaggio dei mezzi e dei clienti. Nella lettera inviata alla nostra redazione, il commerciante aveva spiegato di aver più volte segnalato la situazione, anche attraverso Pec, senza però ottenere per anni una risposta risolutiva. Aveva raccontato di essere arrivato perfino a intervenire in proprio, acquistando bitume a freddo, nel tentativo di limitare i disagi. Soluzioni provvisorie, però, incapaci di affrontare una criticità che richiedeva un intervento strutturale.

Quell’intervento adesso c’è stato. E il titolare dell’attività, dopo anni di attesa, affida a Il Vibonese un messaggio di ringraziamento ma anche una riflessione sul valore delle segnalazioni pubbliche quando riescono a riportare attenzione su problemi rimasti troppo a lungo senza risposta.

Il ringraziamento al giornale e al Comune

«Desidero ringraziare la redazione de Il Vibonese per l’attenzione dedicata alla mia segnalazione, che è risultata determinante per arrivare alla risoluzione di una problematica che si trascinava da anni senza risposte concrete».

Il commerciante riconosce anche il ruolo avuto dagli interlocutori istituzionali che, dopo la denuncia pubblica, hanno seguito la vicenda fino alla soluzione: «In questo contesto, riconosco la disponibilità del dirigente comunale Nesci recentemente insediato, che ha mantenuto l’impegno assunto, e del consigliere Staropoli per l’interesse dimostrato nel tempo verso la vicenda».

Poi il punto più importante, quello che segna davvero la chiusura della vicenda: «L’intervento realizzato ha finalmente restituito condizioni adeguate di accesso e sicurezza alla mia attività. Mi auguro che situazioni simili possano in futuro trovare risposte più rapide, senza dover attendere così a lungo».

Resta dunque una piccola storia a lieto fine, nata da un disagio concreto e conclusa con una risposta altrettanto concreta da parte dell’Amministrazione comunale.