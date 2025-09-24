Le tensioni tra l’amministrazione comunale di Vibo e i commercianti del centro storico restano vive, alimentate dai disagi causati dai numerosi cantieri aperti in città. Strade chiuse e parcheggi ridotti, secondo gli esercenti, stanno assestando un colpo mortale al commercio cittadino, con clienti in fuga e affari in picchiata. In questo clima, il Comune sceglie di far parlare i numeri e presenta attraverso l’assessore Salvatore Monteleone il bilancio di un anno di lavori pubblici, rivendicando il completamento di 31 cantieri e il prossimo traguardo di altri interventi in fase di ultimazione.

Vibo (ancora) ostaggio dei cantieri, lavori a rilento e commercianti sempre più esasperati: «Clienti spariti» – VIDEO

Cristina Iannuzzi
La nota diffusa da Palazzo Luigi Razza ha il tono di un consuntivo ma si legge, dunque, anche come una risposta alle critiche: «Oltre due opere concluse al mese», è la cifra che l’amministrazione propone per misurare la concretezza della sua azione, in un contesto, viene sottolineato, segnato da ritardi storici e da situazioni di stallo ereditate.

Le opere completate

Il resoconto abbraccia un ventaglio ampio di settori: piazze, viabilità, scuole, aree verdi, strutture sportive. L’elenco comprende interventi attesi da decenni, come il sottopasso di Vibo Marina, e lavori che hanno restituito accessibilità a comunità isolate, come la strada per San Pietro, rimasta chiusa per tre anni.

Accanto a questi, figurano la riqualificazione di piazze centrali (Municipio, Santa Maria, Morelli, del Lavoro, Porto Salvo), la sistemazione di vie nevralgiche (Caterina Gagliardi, Vespucci, Stazione, del Pescatore), il recupero di parchi e ville storiche (Parco della Biodiversità, Villa Gagliardi, Parco delle Rimembranze) e la messa in sicurezza sismica di diversi plessi scolastici (Murmura, Vespucci, Don Bosco, Garibaldi).

I cantieri in dirittura d’arrivo

Non si tratta però di un punto d’arrivo: il Comune annuncia a breve la conclusione della riqualificazione di viale Affaccio con nuova rotatoria, della strada di accesso al quartiere Moderata Durant, della sistemazione di Piazza Giardino Tomarchiello a Bivona e del rifacimento del manto stradale a Piscopio e Bitonto.

Monteleone: «Dal caos alla programmazione»

A sottolineare il senso politico del bilancio è l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Monteleone: «Al mio insediamento ho trovato oltre 80 cantieri, la maggior parte fermi. Portarli a conclusione era un obbligo, sia per rispetto dei cittadini che per non perdere i finanziamenti. I risultati raggiunti sono la prova di una pianificazione efficace, applicata dal mio assessorato. L'obiettivo è proseguire con lo stesso ritmo fino a completare tutte le opere in programma, anche quelle che hanno storie annose e dossier complessi, restituendo così piena vivibilità e fruibilità alla nostra città».

Ecco, nel dettaglio, l’elenco delle 31 opere rimarcate nella nota del Comune:

Piazza Municipio: Riqualificazione.

Piazza Santa Maria: Riqualificazione.

Piazza del Lavoro: Riqualificazione.

Via Caterina Gagliardi: Lavori di sistemazione.

Via Scesa del Gesù: Lavori di sistemazione.

Via Pignatari: Lavori di sistemazione.

Piazza Morelli: Riqualificazione.

Strada di accesso a San Pietro: Completamento.

Sottopasso Vibo Marina: Completamento.

Via Stazione: Riqualificazione.

Via Vespucci Vibo Marina: Riqualificazione.

Via del Pescatore: Riqualificazione.

Piazza Marinella: Riqualificazione.

Pala Pace: Ristrutturazione.

Parco della Biodiversità (quartiere Feudotto): Realizzazione.

Villa Gagliardi: Riqualificazione.

Parco delle Rimembranze: Riqualificazione.

Piazza Chiesa Vena Media: Riqualificazione.

Il Giardino dell’Acqua (Vena Media): Realizzazione.

Piazza Porto Salvo: Riqualificazione.

Recupero Identitario Piazza Triparni: Intervento.

Area Giochi Longobardi: Realizzazione.

Terminal Bus cittadella scolastica: Realizzazione.

Rifacimento manto stradale e messa in sicurezza viabilità: Interventi in centro cittadino e frazioni.

Realizzazione marciapiede di collegamento: Via Santa Ruba.

Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1º Grado Murmura: Lavori di adeguamento sismico (1º lotto).

Scuola Secondaria di 1º Grado A. Vespucci: Lavori di adeguamento sismico (1º lotto).

Scuola Primaria di 1º grado Don Bosco: Lavori di adeguamento sismico (1º, 2º e 3º Lotto).

Scuola Secondaria di 1º grado Garibaldi: Lavori di adeguamento sismico (1º, 2º e 3º Lotto).

Immobile Vena Inferiore: Completamento.

Immobile Vena Media: Completamento.

Cantieri in fase di ultimazione.

L'attività prosegue con una serie di interventi che verranno conclusi a breve. Tra i cantieri in fase finale:

Viale Affaccio: Riqualificazione e messa in sicurezza del primo tratto con annessa rotatoria.

Nuova viabilità: Realizzazione della strada di accesso al quartiere Moderata Durant.

Piazze: Riqualificazione di Piazza Giardino Tomarchiello a Bivona.

Manutenzione stradale: Rifacimento del manto stradale nella frazione di Piscopio e nella località Bitonto.