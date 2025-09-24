Le tensioni tra l’amministrazione comunale di Vibo e i commercianti del centro storico restano vive, alimentate dai disagi causati dai numerosi cantieri aperti in città. Strade chiuse e parcheggi ridotti, secondo gli esercenti, stanno assestando un colpo mortale al commercio cittadino, con clienti in fuga e affari in picchiata. In questo clima, il Comune sceglie di far parlare i numeri e presenta attraverso l’assessore Salvatore Monteleone il bilancio di un anno di lavori pubblici, rivendicando il completamento di 31 cantieri e il prossimo traguardo di altri interventi in fase di ultimazione.

La nota diffusa da Palazzo Luigi Razza ha il tono di un consuntivo ma si legge, dunque, anche come una risposta alle critiche: «Oltre due opere concluse al mese», è la cifra che l’amministrazione propone per misurare la concretezza della sua azione, in un contesto, viene sottolineato, segnato da ritardi storici e da situazioni di stallo ereditate.

Le opere completate

Il resoconto abbraccia un ventaglio ampio di settori: piazze, viabilità, scuole, aree verdi, strutture sportive. L’elenco comprende interventi attesi da decenni, come il sottopasso di Vibo Marina, e lavori che hanno restituito accessibilità a comunità isolate, come la strada per San Pietro, rimasta chiusa per tre anni.

Accanto a questi, figurano la riqualificazione di piazze centrali (Municipio, Santa Maria, Morelli, del Lavoro, Porto Salvo), la sistemazione di vie nevralgiche (Caterina Gagliardi, Vespucci, Stazione, del Pescatore), il recupero di parchi e ville storiche (Parco della Biodiversità, Villa Gagliardi, Parco delle Rimembranze) e la messa in sicurezza sismica di diversi plessi scolastici (Murmura, Vespucci, Don Bosco, Garibaldi).

I cantieri in dirittura d’arrivo

Non si tratta però di un punto d’arrivo: il Comune annuncia a breve la conclusione della riqualificazione di viale Affaccio con nuova rotatoria, della strada di accesso al quartiere Moderata Durant, della sistemazione di Piazza Giardino Tomarchiello a Bivona e del rifacimento del manto stradale a Piscopio e Bitonto.

Monteleone: «Dal caos alla programmazione»

A sottolineare il senso politico del bilancio è l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Monteleone: «Al mio insediamento ho trovato oltre 80 cantieri, la maggior parte fermi. Portarli a conclusione era un obbligo, sia per rispetto dei cittadini che per non perdere i finanziamenti. I risultati raggiunti sono la prova di una pianificazione efficace, applicata dal mio assessorato. L'obiettivo è proseguire con lo stesso ritmo fino a completare tutte le opere in programma, anche quelle che hanno storie annose e dossier complessi, restituendo così piena vivibilità e fruibilità alla nostra città».

Ecco, nel dettaglio, l’elenco delle 31 opere rimarcate nella nota del Comune:

Piazza Municipio: Riqualificazione.

Piazza Santa Maria: Riqualificazione.

Piazza del Lavoro: Riqualificazione.

Via Caterina Gagliardi: Lavori di sistemazione.

Via Scesa del Gesù: Lavori di sistemazione.

Via Pignatari: Lavori di sistemazione.

Piazza Morelli: Riqualificazione.

Strada di accesso a San Pietro: Completamento.

Sottopasso Vibo Marina: Completamento.

Via Stazione: Riqualificazione.

Via Vespucci Vibo Marina: Riqualificazione.

Via del Pescatore: Riqualificazione.

Piazza Marinella: Riqualificazione.

Pala Pace: Ristrutturazione.

Parco della Biodiversità (quartiere Feudotto): Realizzazione.

Villa Gagliardi: Riqualificazione.

Parco delle Rimembranze: Riqualificazione.

Piazza Chiesa Vena Media: Riqualificazione.

Il Giardino dell’Acqua (Vena Media): Realizzazione.

Piazza Porto Salvo: Riqualificazione.

Recupero Identitario Piazza Triparni: Intervento.

Area Giochi Longobardi: Realizzazione.

Terminal Bus cittadella scolastica: Realizzazione.

Rifacimento manto stradale e messa in sicurezza viabilità: Interventi in centro cittadino e frazioni.

Realizzazione marciapiede di collegamento: Via Santa Ruba.

Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1º Grado Murmura: Lavori di adeguamento sismico (1º lotto).

Scuola Secondaria di 1º Grado A. Vespucci: Lavori di adeguamento sismico (1º lotto).

Scuola Primaria di 1º grado Don Bosco: Lavori di adeguamento sismico (1º, 2º e 3º Lotto).

Scuola Secondaria di 1º grado Garibaldi: Lavori di adeguamento sismico (1º, 2º e 3º Lotto).

Immobile Vena Inferiore: Completamento.

Immobile Vena Media: Completamento.

Cantieri in fase di ultimazione.

L'attività prosegue con una serie di interventi che verranno conclusi a breve. Tra i cantieri in fase finale:

Viale Affaccio: Riqualificazione e messa in sicurezza del primo tratto con annessa rotatoria.

Nuova viabilità: Realizzazione della strada di accesso al quartiere Moderata Durant.

Piazze: Riqualificazione di Piazza Giardino Tomarchiello a Bivona.

Manutenzione stradale: Rifacimento del manto stradale nella frazione di Piscopio e nella località Bitonto.