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Cronaca

Vibo, traffico limitato su Via degli Artigiani

23 settembre, 2026
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Vibo Valentia
ULTIMA ORA
La sentenza

Tentato omicidio di due carabinieri sul Poro, confermata l’assoluzione di Accorinti e Timpano che forzarono un posto di blocco

La Corte d’Appello di Catanzaro conferma l’esito del primo grado sulla vicenda del 2017. Dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le accuse di calunnia e resistenza a pubblico ufficiale
Redazione
Tentato omicidio di due carabinieri sul Poro, confermata l’assoluzione di Accorinti e Timpano che forzarono un posto di blocco\n
Aperto il dibattimento

Corruzione ai danni dell’Inail a Vibo, al via il processo in Tribunale per 14 imputati - NOMI

Per otto di loro ipotizzato il reato di associazione a delinquere. Le contestazioni, con false malattie e allergie, si fermano al 2020. In due hanno già riportato una condanna nel processo Imponimento, un terzo nel procedimento Petrol Mafie
Giuseppe Baglivo
Corruzione ai danni dell’Inail a Vibo, al via il processo in Tribunale per 14 imputati - NOMI
Patrimonio enorme

’Ndrangheta, confiscato il tesoro del gruppo Lobello: oltre 162 milioni tra beni, società e un maxi-cantiere del calcestruzzo

Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Catanzaro arriva dopo le condanne riportate nel processo Coccodrillo dagli imprenditori. Ipotizzati collegamenti con le cosche Mazzagatti, Arena e Grande Aracri
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, confiscato il tesoro del gruppo Lobello: oltre 162 milioni\u00A0tra beni, società e un maxi-cantiere del calcestruzzo\n
‘Ndrangheta

Rinascita Scott, approda in Cassazione il troncone dell’abbreviato per la rideterminazione di 28 condanne – NOMI

Già definitiva la pena nei confronti di Domenico Camillò. In precedenza la Suprema Corte ha escluso l’aggravante derivante dal finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti
Giuseppe Baglivo
Rinascita Scott,\u00A0approda in Cassazione il troncone dell’abbreviato per la rideterminazione di 28 condanne –\u00A0NOMI\n

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San Ferdinando, otto donne sotto ricatto nella tendopoli

17 settembre 2026
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Vibo, i comitati civici in lotta per l'emodinamica

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17 settembre 2026
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17 settembre 2026
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San Ferdinando, otto donne sotto ricatto nella tendopoli

17 settembre 2026
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Vibo, i comitati civici in lotta per l'emodinamica

16 settembre 2026
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Ambiente

Dalla Regione stop al fotovoltaico nei campi di grano

17 settembre 2026
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Ambiente

Cosenza, lavori sull'argine sei mesi dopo l'alluvione

17 settembre 2026
Ore 12:00
Cosenza, lavori sull'argine sei mesi dopo l'alluvione
Circolazione nel caos

Treni bloccati sulla linea ferroviaria tirrenica: un cavo cade tra Nocera e Lamezia, Calabria spaccata in due

Dalle 12 stop sulla linea Paola-Reggio Calabria per verifiche tecniche. Diversi convogli bloccati, modifiche ai percorsi e collegamenti cancellati. L’IC 551 instradato via Mileto salta cinque fermate sulla costa vibonese
Redazione Cronaca
Treni bloccati sulla linea ferroviaria tirrenica: un cavo cade tra Nocera e Lamezia, Calabria\u00A0spaccata in due\n
Nuova denuncia

Zungri, Carol ancora senza assistenza a scuola. I genitori: «Sgomenti per il silenzio di Comune e istituto scolastico»

Dopo la denuncia dei giorni scorsi la famiglia torna a intervenire con una lettera aperta. I genitori ringraziano stampa, Regione e Asp per l’interessamento, ma puntano il dito contro gli interlocutori istituzionali più vicini al problema. La mamma ancora costretta a provvedere personalmente all’alimentazione e al cambio della figlia
Redazione
Zungri, Carol ancora senza assistenza a scuola. I genitori: «Sgomenti per il silenzio di\u00A0Comune e istituto scolastico»\n
Dalla Questura

Vibo, ai domiciliari avrebbe continuato a usare i social con un falso profilo: scatta il trasferimento in carcere

La Squadra Mobile avrebbe accertato l’utilizzo di un account sotto falso nickname nonostante il divieto di comunicare via social. Tra i contenuti anche riferimenti al 41-bis e una foto del braccialetto elettronico. La Corte d’Appello dispone l’aggravamento della misura
Redazione
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Dall’Arma

I carabinieri di Serra e i Cacciatori di Calabria scoprono una piantagione di cannabis a San Giovanni di Gerace

I militari hanno individuato la coltivazione di circa 550 piante in una zona montana particolarmente impervia. Impiegati la Compagnia di Serra San Bruno e l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Le piante, alte fino a due metri, sono state distrutte
Redazione
I carabinieri di Serra e i Cacciatori di Calabria\u00A0scoprono una piantagione di cannabis a San Giovanni di Gerace\n
Problema spinoso

Vibo, in via degli Artigiani non solo traffico in tilt: il liceo Berto senza un’area di evacuazione perché il terminal bus è un cantiere inaccessibile

I lavori in atto nella zona hanno pregiudicato anche l’utilizzo del piazzale destinato dal Piano comunale di Protezione civile ad ospitare studenti e docenti (1300 persone) in caso di emergenza come per un terremoto. Sarà questo uno dei nodi centrali che verranno affrontati nella riunione di lunedì chiesta dalla dirigente scolastica Licia Bevilacqua
Enrico De Girolamo
Vibo, in via degli Artigiani non solo traffico in tilt: il liceo Berto senza un’area di evacuazione perché il terminal bus è un cantiere inaccessibile\n
Il processo

Narcotraffico e peculato al Porto di Gioia Tauro, tre i vibonesi condannati a Palmi

La sentenza al termine del processo nato dall’operazione “Tre Croci”. Oltre all’accusa di aver consentito l’uscita di container con ingenti quantitativi di cocaina, a Mario Solano di Limbadi - in servizio all’ufficio antifrode - è stato contestato anche il reato di peculato. Condanna pure per due imputati di Mileto
Giuseppe Baglivo
Narcotraffico e peculato al Porto di Gioia Tauro, tre i vibonesi condannati a Palmi\n
Viabilità compromessa

Caos davanti al liceo Berto di Vibo, lunedì incontro tra scuola e Comune: sul tavolo traffico in tilt e sicurezza degli studenti

Dopo la lettera inviata al Municipio e alla Prefettura, fissato un incontro con gli assessori competenti. Il personale scolastico chiede una gestione della viabilità nelle ore di ingresso e uscita, posti auto temporanei e verifiche sulle recinzioni dei cantieri
Redazione
Caos davanti al liceo Berto di Vibo, lunedì incontro tra scuola e Comune: sul tavolo traffico in tilt e sicurezza degli studenti\n
L’appuntamento

«Maria uccisa da un tribunale clandestino che l’ha condannata perché libera». Oggi su LaC On Air l’intervista a Vincenzo Chindamo

Questo pomeriggio alle 17:00, sul canale 17, l’intervista al fratello dell’imprenditrice di Laureana di Borrello rapita e fatta sparire il 6 maggio 2016: «I familiari del marito mai partecipi a una manifestazione, mai d’aiuto per crescere i nipoti»
Redazione Cronaca
«Maria uccisa da un tribunale clandestino che l’ha condannata perché libera». Oggi su LaC On Air l’intervista a Vincenzo Chindamo\n
La segnalazione

A Zungri scuolabus ancora in officina nonostante l’inizio delle lezioni, famiglie in difficoltà: «Ogni anno la stessa storia»

I genitori chiedono tempi certi per il ripristino del trasporto degli alunni: «Tra lavoro, scuola e caro carburante la situazione è diventata insostenibile. Perché la manutenzione non la fanno d’estate?»
G. D'A.
A Zungri\u00A0scuolabus ancora in officina nonostante l’inizio delle lezioni, famiglie in difficoltà: «Ogni anno la stessa storia»\n
La denuncia

«Carol ha diritto di andare a scuola»: una giornata a Zungri con mamma Rosetta che lotta per la figlia disabile

VIDEO | Una ragazza di 15 anni sulla sedia a rotelle che per alimentarsi ha una cannula nello stomaco. Ogni mattina la stessa routine, la stessa corsa contro il tempo e una richiesta che si ripete: «Non posso esserci sempre io. Non chiedo favori ma solo che vengano garantiti i suoi diritti»
Cristina Iannuzzi
«Carol ha diritto di andare a scuola»: una giornata a Zungri con mamma Rosetta che lotta per la figlia disabile\n
Viabilità difficile

Cantiere davanti al liceo Berto, scatta la stretta su via degli Artigiani: senso unico in salita e primi dubbi sulla sicurezza

VIDEO | Entrano nel vivo le limitazioni previste dall'ordinanza comunale. Il cantiere per la rete delle acque meteoriche restringe la carreggiata mentre i bus sono già stati spostati su viale Giovanni Paolo II e quelli delle Serre devono passare dall'A2
Redazione
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Sviluppi investigativi

Maria Chindamo, parla il fratello Vincenzo: «I nuovi indagati? Con alcuni ho festeggiato Capodanni e comunioni»

Mentre l’inchiesta si allarga, il fratello della vittima commenta i sospetti su otto persone: «Li conosco tutti e nessuno mi ha mai contattato per dirmi che non c'entra nulla con l'omicidio»
Redazione Cronaca
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La decisione

Hashish e marijuana in casa a Portosalvo, arresto convalidato e divieto di dimora a Vibo

La scoperta della sostanza stupefacente ad opera della polizia dopo una segnalazione dei Servizi sociali
G. B.
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Nuove minacce

Cosoleto, incendiati 9 tubi dell’impresa Costruire Group di Ionadi: è la seconda intimidazione in tre mesi

Nel mirino l’azienda di Pietro Nocera, impegnata nei lavori per il Comune del Reggino. Danni per 8-10mila euro. A giugno erano andati in fumo un mini escavatore e una minipala
Redazione Cronaca
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La decisione

Il Tar sospende l’interdittiva antimafia per un bar di Sant’Onofrio scattata all’inizio di luglio

Accolto in sede cautelare il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Colaci. Rilievi già smontati dai giudici dieci anni fa con due sentenze
Giuseppe Baglivo
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Incontro istituzionale

Sicurezza sulle strade vibonesi, la Prefettura convoca gli enti: sotto esame incidenti, mortalità e stato della rete viaria

Lunedì 28 settembre la Conferenza provinciale permanente convocata dal prefetto Anna Aurora Colosimo. Al centro del confronto i dati sui sinistri, le principali violazioni al Codice della strada e le condizioni dei tratti maggiormente interessati dagli incidenti
Redazione
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La rinascita

La vibonese Maria Francesca raggiunge il primo traguardo, 70 chili in meno rispetto ai 200 iniziali: «Voglio tornare a camminare»

La 61enne di Pizzo è ricoverata a Serra San Bruno dopo mesi difficili durante i quali non riusciva neppure a sedersi. Ha ancora bisogno dell’ossigeno ma ogni giorno affronta la fisioterapia per recuperare forza nelle gambe. Accanto a lei il marito e il figlio: «La prima volta che mi sono alzata dal letto ho pianto dalla gioia»
C. I.
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Violenza a scuola

Lamezia, trovato coltello in bagno: i carabinieri sventano ‘vendetta’ di studente contro la prof

L’episodio richiama subito precedenti analoghi, ultimo dei quali a Centocelle di Roma. Allarme tra la popolazione scolastica

Nico De Luca
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Acqua e diesel

Gasolio annacquato a un distributore di Crotone, sequestrati 13mila litri di carburante e gestore denunciato

La segnalazione partita da diversi automobilisti che avevano denunciato gravi problemi alle proprie vetture poco dopo il rifornimento
Redazione Cronaca
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Le esequie

Da Mileto a Kotlje (Slovenia) un filo invisibile nel giorno dei funerali della famiglia uccisa dall’esplosione nel B&B

Questo pomeriggio si sono tenute le esequie di Izidor, Petra e Ema (10 anni) deceduti per le gravi ustioni causate dall’incendio del 25 agosto scorso. Alla stessa ora in cattedrale la comunità miletese si è unita con la recita del rosario e una messa di suffragio
Giuseppe Currà
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L’intervista

«A Tropea non c’è spazio per le sagre. E gli Spritz bar sono una triste realtà, ha ragione il New York Times»: il turismo secondo il sindaco Macrì

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Sviluppi investigativi

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La protesta

Caro carburante, da Vibo Derenzo (Fedralog) chiama alla mobilitazione degli autotrasportatori: «Se ci fermiamo, dobbiamo farlo tutti»