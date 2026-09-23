Vibo, traffico limitato su Via degli Artigiani

La Corte d’Appello di Catanzaro conferma l’esito del primo grado sulla vicenda del 2017. Dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le accuse di calunnia e resistenza a pubblico ufficiale
Per otto di loro ipotizzato il reato di associazione a delinquere. Le contestazioni, con false malattie e allergie, si fermano al 2020. In due hanno già riportato una condanna nel processo Imponimento, un terzo nel procedimento Petrol Mafie
Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Catanzaro arriva dopo le condanne riportate nel processo Coccodrillo dagli imprenditori. Ipotizzati collegamenti con le cosche Mazzagatti, Arena e Grande Aracri
Dalle 12 stop sulla linea Paola-Reggio Calabria per verifiche tecniche. Diversi convogli bloccati, modifiche ai percorsi e collegamenti cancellati. L’IC 551 instradato via Mileto salta cinque fermate sulla costa vibonese
Dopo la denuncia dei giorni scorsi la famiglia torna a intervenire con una lettera aperta. I genitori ringraziano stampa, Regione e Asp per l’interessamento, ma puntano il dito contro gli interlocutori istituzionali più vicini al problema. La mamma ancora costretta a provvedere personalmente all’alimentazione e al cambio della figlia
La Squadra Mobile avrebbe accertato l’utilizzo di un account sotto falso nickname nonostante il divieto di comunicare via social. Tra i contenuti anche riferimenti al 41-bis e una foto del braccialetto elettronico. La Corte d’Appello dispone l’aggravamento della misura
I militari hanno individuato la coltivazione di circa 550 piante in una zona montana particolarmente impervia. Impiegati la Compagnia di Serra San Bruno e l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Le piante, alte fino a due metri, sono state distrutte
I lavori in atto nella zona hanno pregiudicato anche l’utilizzo del piazzale destinato dal Piano comunale di Protezione civile ad ospitare studenti e docenti (1300 persone) in caso di emergenza come per un terremoto. Sarà questo uno dei nodi centrali che verranno affrontati nella riunione di lunedì chiesta dalla dirigente scolastica Licia Bevilacqua
La sentenza al termine del processo nato dall’operazione “Tre Croci”. Oltre all’accusa di aver consentito l’uscita di container con ingenti quantitativi di cocaina, a Mario Solano di Limbadi - in servizio all’ufficio antifrode - è stato contestato anche il reato di peculato. Condanna pure per due imputati di Mileto
Dopo la lettera inviata al Municipio e alla Prefettura, fissato un incontro con gli assessori competenti. Il personale scolastico chiede una gestione della viabilità nelle ore di ingresso e uscita, posti auto temporanei e verifiche sulle recinzioni dei cantieri
Questo pomeriggio alle 17:00, sul canale 17, l’intervista al fratello dell’imprenditrice di Laureana di Borrello rapita e fatta sparire il 6 maggio 2016: «I familiari del marito mai partecipi a una manifestazione, mai d’aiuto per crescere i nipoti»
I genitori chiedono tempi certi per il ripristino del trasporto degli alunni: «Tra lavoro, scuola e caro carburante la situazione è diventata insostenibile. Perché la manutenzione non la fanno d’estate?»
VIDEO | Una ragazza di 15 anni sulla sedia a rotelle che per alimentarsi ha una cannula nello stomaco. Ogni mattina la stessa routine, la stessa corsa contro il tempo e una richiesta che si ripete: «Non posso esserci sempre io. Non chiedo favori ma solo che vengano garantiti i suoi diritti»
VIDEO | Entrano nel vivo le limitazioni previste dall'ordinanza comunale. Il cantiere per la rete delle acque meteoriche restringe la carreggiata mentre i bus sono già stati spostati su viale Giovanni Paolo II e quelli delle Serre devono passare dall'A2
Lunedì 28 settembre la Conferenza provinciale permanente convocata dal prefetto Anna Aurora Colosimo. Al centro del confronto i dati sui sinistri, le principali violazioni al Codice della strada e le condizioni dei tratti maggiormente interessati dagli incidenti
La 61enne di Pizzo è ricoverata a Serra San Bruno dopo mesi difficili durante i quali non riusciva neppure a sedersi. Ha ancora bisogno dell’ossigeno ma ogni giorno affronta la fisioterapia per recuperare forza nelle gambe. Accanto a lei il marito e il figlio: «La prima volta che mi sono alzata dal letto ho pianto dalla gioia»
Questo pomeriggio si sono tenute le esequie di Izidor, Petra e Ema (10 anni) deceduti per le gravi ustioni causate dall’incendio del 25 agosto scorso. Alla stessa ora in cattedrale la comunità miletese si è unita con la recita del rosario e una messa di suffragio