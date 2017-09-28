Nel mirino il locale e circolo ricreativo di via Giovanni XXIII di proprietà del fratello del giovane ferito ieri sera. Sul posto i carabinieri

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi da sconosciuti in via Giovanni XXIII a Vibo Valentia contro un bar e circolo ricreativo posizionato di fronte il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri della locale stazione che non escludono al momento un possibile collegamento con la sparatoria di ieri sera nei pressi della chiesa della Sacra Famiglia dove ad essere rimasto ferito ad un piede è stato Nazzareno Pugliese, 35 anni, vigile del fuoco discontinuo. I colpi di pistola erano diretti all’indirizzo del bar di Carmelo Pugliese, fratello di Nazzareno.

