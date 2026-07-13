Un residente di via Cesare Pavese denuncia la situazione. La carreggiata è ancora delimitata da transenne e gli automobilisti invadono la corsia opposta per aggirare l'ostacolo. L'appello al Comune: «Intervenite prima che accada qualcosa»

Da oltre un anno una buca occupa parte della carreggiata di via Cesare Pavese, a Vibo Valentia, senza che il problema sia stato risolto. A denunciarlo è un residente della zona, che attraverso una segnalazione corredata da fotografie chiede un intervento urgente del Comune, spiegando come la situazione rappresenti un serio pericolo per la sicurezza stradale e, soprattutto, per i suoi figli piccoli.

L'ostacolo, all'altezza del civico 65, è delimitato da una rete arancione e da cavalletti, ma secondo il cittadino la semplice transennatura non basta più. Il restringimento della carreggiata costringe infatti gli automobilisti a cambiare improvvisamente traiettoria, spesso invadendo la parte di strada più vicina alle abitazioni.

«Ho dei bambini piccoli e ho paura», racconta il residente. «Le macchine sfrecciano e, per evitare la buca, si buttano verso il lato della strada dove ci troviamo noi. I miei figli possono scappare in strada da un momento all'altro e vivo con il timore che possa verificarsi un incidente».

Una preoccupazione che, spiega, accompagna ormai la quotidianità della famiglia. La presenza della buca, infatti, sarebbe nota da tempo, ma dopo oltre dodici mesi la situazione sarebbe rimasta sostanzialmente immutata, con le transenne ancora al loro posto e nessun intervento definitivo eseguito.

Le fotografie mostrano il restringimento della carreggiata e confermano la presenza delle delimitazioni di cantiere, segno di una criticità già segnalata. Secondo il residente, però, il problema non riguarda soltanto il disagio per la circolazione, ma soprattutto il rischio per i pedoni e per chi vive lungo quella strada.

Da qui l'appello rivolto all'amministrazione comunale e agli uffici competenti affinché si proceda al ripristino del manto stradale nel più breve tempo possibile. «Non chiedo altro che venga sistemata questa strada», conclude il cittadino. «Qui non è in gioco solo una buca, ma la sicurezza delle famiglie e dei bambini che vivono in questo quartiere».