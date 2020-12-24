L’operazione condotta dalla Questura cittadina ha portato al deferimento del titolare di un’attività commerciale

Personale della Squadra amministrativa e della Divisione Pasi della Questura di Vibo Valentia, nell’ambito dei servizi predisposti dal questore Raffaele Gargiulo, hanno effettuato un’attività di controllo ad alcuni esercizi commerciali del capoluogo, al fine di vigilare sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici.

In uno degli esercizi controllati, il cui titolare è risultato sprovvisto di apposita licenza, una prima ispezione condotta nei locali adibiti alla vendita, ha permesso di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di materiale pirotecnico esposto; successivamente, l’attività è proseguita con riguardo alle modalità di detenzione e custodia di tale materiale, concludendosi con il sequestro di numerosi cartoni contenenti prodotti esplosivi del tipo manufatti esplodenti ed articoli pirotecnici, conservati in spregio alla vigente normativa di pubblica sicurezza.

Il materiale sequestrato, ammontante a 365 chili, è stato distrutto con l’ausilio del Nucleo regionale artificieri della Questura di Catanzaro e il titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di prodotti esplosivi.