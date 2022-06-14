I poliziotti hanno evitato che la situazione degenerasse. Per uno dei litiganti è stato necessario il ricorso al Pronto soccorso

Gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante sono intervenuti per una lite sorta fra due persone nei pressi di un ristorante di Vibo Valentia. Nel corso della lite, sorta per futili motivi, uno dei protagonisti avrebbe sferrato uno schiaffo al rivale, ricevendo calci e pugni e venendo per questo medicato al Pronto Soccorso del locale ospedale con una prognosi di cinque giorni. Il tempestivo intervento dei poliziotti nel corso della colluttazione ha permesso sia di accertare quanto accaduto che di evitare che la situazione degenerasse, essendo arrivati sul posto altri amici del ferito per avere spiegazioni dall’altro litigante, con l’evidente possibilità di una escalation di violenza. Sentiti i testimoni e acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza, la Squadra Mobile di Vibo ha inoltrato l’esito degli accertamenti all’autorità giudiziaria.

