Pizzo, i poliziotti multano un parcheggiatore abusivo nei pressi del centro storico

Parcheggiatore abusivo multato a Pizzo dalla polizia nel corso di alcuni controlli del territorio. Solo nell’ultimo fine settimana i controlli si sono concentrati nell’area di Pizzo, permettendo ai poliziotti di identificare 400 persone, controllare 173 veicoli e rilevare quattro violazioni amministrative al Codice della Strada, nonché è stata ritirata una patente di guida.

In particolare, è stata riscontrata la presenza di un parcheggiatore abusivo nei pressi del centro storico cittadino. Per lui è scattata la sanzione pecuniaria per violazione del Codice della Strada, che punisce l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Un’altra persona è stata trovata in possesso di 40 grammi di marijuana, divisa in dosi, e di materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente, motivo per il quale è stato denunciato alla Procura per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

LEGGI ANCHE: Vibo, violenta lite nei pressi di un ristorante: volano calci e pugni

Tags

Pizzo

Articoli correlati