Le immagini degli arresti eseguiti questa mattina dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Vibo Valentia a carico di componenti del gruppo imprenditoriale Comerci.
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L’operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto dell’amministratore del Blue Paradise, Nicola Comerci, 69 anni, del legale rappresentante del villaggio, Soccorsa Morogallo, 65 anni; di Andrea e Domenico Comerci, figli della coppia, di Giovanni Romeo e Parrello Michele. Misura cautelare rigettata per Fabio Comerci, Francesco Comerci e Antonietta Comerci.
Bancarotta fraudolenta, sei arresti tra Calabria e Emilia Romagna – NOMI