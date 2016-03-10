L’operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto dell’amministratore del Blue Paradise, Nicola Comerci, 69 anni, del legale rappresentante del villaggio, Soccorsa Morogallo, 65 anni; di Andrea e Domenico Comerci, figli della coppia, di Giovanni Romeo e Parrello Michele. Misura cautelare rigettata per Fabio Comerci, Francesco Comerci e Antonietta Comerci.

Bancarotta fraudolenta, sei arresti tra Calabria e Emilia Romagna – NOMI