Brutta sorpresa per insegnanti e alunni che questa mattina hanno scoperto la deprecabile azione portata a termine da ignoti durante la notte. Encomiabile la risposta di personale e genitori che si sono adoperati per rimettere a posto le aule

La scuola “De Maria” di Vibo Marina vandalizzata durante la notte. È uno scenario apocalittico quello che si è presentato questa mattina agli occhi del personale scolastico e dei genitori degli alunni che come ogni giorno hanno accompagnato i propri figli a lezione.

Ingenti i danni causati da una scriteriata furia cieca che si è abbattuta sugli arredi delle classi, su porte, finestre e finanche sui lavoretti artistici degli alunni, distruggendoli. Sul posto, allertati dalla dirigente Maria Salvia, si è portato personale delle forze dell’ordine nel tentativo di fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo vero e proprio atto di inciviltà che colpisce una primaria istituzione educativa e quindi la comunità tutta.

Vandali in azione nella scuola “De Maria” di Vibo Marina: aule devastate

Non si esclude che il gesto sia da ricollegare alle iniziative mirate all’integrazione, sostenute con convinzione dall’istituto, e che proprio questa mattina, nell’attiguo plesso dell’“Amerigo Vespucci”, vedranno celebrarsi l’evento “Religions for peace”. Nota di merito per il personale scolastico che, coadiuvato da diversi genitori, si è subito messo all’opera per risistemare le aule e garantire agli alunni la possibilità di prendere regolarmente parte alle lezioni.