Aveva il divieto di dimora nel comune di Tropea, ma avrebbe comunque soggiornato per circa una settimana in una struttura ricettiva della cittadina costiera. Una violazione che ha portato all’aggravamento della misura cautelare: l’uomo non potrà più dimorare nell’intero territorio della Calabria e dovrà presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, con il supporto del Posto fisso di Polizia di Tropea. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di un uomo residente proprio nel comune tropeano.

L’intervento rappresenta l’esito degli accertamenti condotti dagli investigatori della Polizia di Stato sul rispetto delle prescrizioni già imposte all’indagato. L’uomo era infatti sottoposto al divieto di dimora nel territorio comunale di Tropea dopo un recente arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti avvenuto nella stessa località.

Nonostante la misura cautelare, secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe trovato sistemazione all’interno di una struttura ricettiva della cittadina, dove sarebbe rimasto per circa una settimana. Una permanenza ritenuta incompatibile con il divieto disposto nei suoi confronti.

Gli elementi raccolti nel corso delle verifiche sono stati quindi trasmessi alla competente Autorità giudiziaria. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, valutate la gravità della condotta contestata e l’inosservanza delle prescrizioni precedentemente imposte, ha disposto una misura più restrittiva.

Il precedente divieto, limitato al solo comune di Tropea, è stato così esteso all’intera Regione Calabria. All’uomo è stato inoltre imposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, misura che consentirà alle forze dell’ordine di verificarne costantemente la presenza e il rispetto delle nuove disposizioni.

L’ordinanza è stata eseguita dalla Squadra Mobile e dal personale del Posto fisso di Tropea nel corso del pomeriggio del 21 luglio.