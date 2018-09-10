<p>È stato arrestato dai carabinieri delle Stazioni di Nicotera e Nicotera Marina, <strong>Domenico Mancuso</strong>, 43 anni, pluripregiudicato di <strong>Nicotera</strong> poiché, pur essendo sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato trovato dai militari fuori dal luogo dove sta contando la pena. L’arrestato, pertanto, è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Domenico Mancuso, detto “Micu u ‘ninja” è il figlio del boss <strong>Giuseppe Mancuso</strong> (alias “‘mbrogghja”) coinvolto nelle operazioni <strong>Dinasty</strong> e <strong>Stammer</strong>, i cui procedimenti sono tuttora in corso.<strong> </strong>Questo episodio, fa sapere il Comando diretto dal maggiore <strong>Dario Solito</strong>, rientra nel contesto delle attività svolte negli ultimi giorni dai militari della<strong> Compagnia Carabinieri di Tropea</strong> su tutta la giurisdizione, con una serie di servizi atti al rispetto delle diposizioni dell’autorità giudiziaria \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28781"></div>\n\n e alla tutela degli utenti della strada. Nell’ambito dell’attività in questione è stato inoltre <strong>deferito in stato di libertà un 53enne di Limbadi</strong> trovato in possesso, all’interno della propria autovettura, di un <strong>coltello a serramanico di genere vietato</strong>. In tutto questo, i militari hanno operato anche un servizio di intensificazione della circolazione stradale, a termine del quale sono stati <strong>controllati 35 autoveicoli, identificate 43 persone, elevate 3 contravvenzioni</strong> al codice della strada, nonché eseguito un controllo ad alcuni esercizi pubblici, tutti con esito negativo.</p>