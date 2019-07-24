Carmine Zappia, imprenditore di Nicotera, ha permesso alla Dda di Catanzaro ed ai carabinieri di arrestare il boss Antonio Mancuso ed il nipote

Incontro in Prefettura a Vibo Valentia fra il prefetto Francesco Zito e l’imprenditore di Nicotera Carmine Zappia, che con le sue denunce ha permesso ai carabinieri della Compagnia di Tropea ed alla Dda di Catanzaro di portare alla luce alcuni tentativi di estorsione – aggravati dalla modalità mafiose – ad opera del boss della ‘ndrangheta Antonio Mancuso e del nipote Alfonso Cicerone. Un’operazione che vede indagate altre cinque persone a piede libero, nata dalle dichiarazioni di Carmine Zappia, titolare di un negozio di arredamento e di un tabacchino a Nicotera. All’incontro, fortemente voluto per dimostrare concreta vicinanza ad una vittima del clan Mancuso, erano presenti i vertici dei carabinieri, della polizia e della Guardia di finanza che hanno assicurato – unitamente alla Prefettura – piena protezione e vigilanza all’imprenditore ed alle sue attività commerciali. Sul fronte giudiziario, invece, dopo l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’81enne Antonio Mancuso ed il nipote 45enne Alfonso Cicerone, il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Giulio De Gregorio, si è spogliato della competenza funzionale restituendo gli atti alla Dda di Catanzaro affinchè ripresenti entro venti giorni al competente gip distrettuale la propria richiesta di emessione di una nuova ordinanza.

“E’ molto importante per me – ha affermato Carmine Zappia – la vicinanza delle Istituzioni, visto che invece una parte della comunità mi ha isolato. Non sono stato però abbandonato dalle forze dell’ordine ed ora vedremo insieme alla mia famiglia, che mi è stata sempre vicina, di riprendere tutto come prima. Ad una certo punto di tutto questa vicenda, le minacce nei miei confronti erano divenute sempre più pressanti – ha aggiunto Zappia – e per questo mi sono rivolto alle forze dell’ordine non potendo più andare avanti per via delle continue richieste di denaro. Sono consapevole che sto sfidando uno dei clan più potenti, però bisognava farlo, anche se la paura c’è sempre. Qualcuno che prima veniva nei miei negozi, ora non si vede più ed è scomparso, mentre altri continuano a venire normalmente. C’è chi si esprime con mezze parole e chi ha paura di parlare. Sul piano economico – ha concluso Zappia – per via di questa vicenda siamo a terra, ma vedremo di riprenderci”.



width="560" height="315" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

LEGGI ANCHE: Nicotera reagisce alla sopraffazione mafiosa, Kreonte: «Solidarietà alle vittime»

Nicotera: le richieste di denaro agli ambulanti e l’interesse per il Taranta Festival – Video

Estorsione e usura a Nicotera: ecco le accuse della Dda per tutti gli indagati – Video