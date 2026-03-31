Le operazioni si sono svolte in località Priscopio dove il tratto stradale è stato interdetto al traffico prima che si concludesse il tutto senza ulteriori criticità

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata del 31 marzo, in località Priscopio, nel territorio comunale di Zambrone, per una perdita di Gpl da un serbatoio.

La fuga di gas, originata dai dispositivi di sicurezza dell’impianto, ha richiesto l’immediato intervento della squadra del Distaccamento cittadino “Porto” del Comando provinciale di Vibo Valentia, che ha avviato le prime operazioni di monitoraggio e contenimento.

Per le operazioni di messa in sicurezza è stato richiesto il supporto del nucleo regionale specializzato NBCR/LPG (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che, non potendo procedere al recupero del Gpl residuo, ha provveduto allo smaltimento del prodotto mediante combustione controllata in torcia, secondo le procedure di sicurezza previste.

A scopo precauzionale, l’area adiacente alla zona di intervento è stata temporaneamente interdetta al transito pedonale e veicolare per garantire la sicurezza della popolazione. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 15:00 senza ulteriori criticità.