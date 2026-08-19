È nel segno del ricordo e del dolore che la comunità di Zungri si ritroverà questa sera per rendere omaggio a Carmelo Purita, il 27enne morto tragicamente dopo essere stato investito da un’automobile lo scorso 2 agosto.

L’appuntamento è fissato per le 20, al Santuario Maria Santissima della Neve, dove sarà celebrata una messa in memoria del giovane. Al termine della celebrazione è prevista una fiaccolata fino al cimitero, dove verrà deposto un bouquet di fiori per ricordare Carmelo nel giorno del suo compleanno.

Un momento di raccoglimento voluto dalla famiglia, dalla comunità e da quanti conoscevano il giovane, molto apprezzato anche per la sua passione per il calcio e per il suo impegno con la Zungrese. Sui social, nelle ultime ore, sono stati numerosi i messaggi di affetto e di cordoglio dedicati a Carmelo, descritto da chi lo ha conosciuto come un ragazzo dal sorriso contagioso e dai modi gentili.

L’incidente e l’arresto del conducente

La tragedia si è consumata il 2 agosto, quando il giovane è stato travolto da un’auto condotta da un 43enne di nazionalità rumena, residente nel comune del Vibonese, arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dei fatti hanno consentito ai carabinieri di stabilire che l’uomo era sprovvisto di patente di guida e aveva un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge.