Il Maggio dei libri a Vibo, presentato “Il recupero del Rinascimento” di Paolo Coen

Nella cornice di Palazzo Gagliardi, alla presenza dell’autore, è stato presentato il libro “Il recupero del Rinascimento” di Paolo Coen, con i lavori introdotti e coordinati dal neo assessore comunale Rosamaria Santacaterina. Di particolare interesse l’intervento del professore Coen che si è inserito in un dialogo forbito e appassionato con la dott.ssa Annateresa Rondinella e il professore Pasquale Lettieri.

All’iniziativa, inserita nell’ambito della manifestazione “Il Maggio dei Libri”, oltre alla sindaca Maria Limardo, hanno partecipato gli assessori regionali alle infrastrutture e pianificazione Domenica Catalfamo e alla Ricerca scientifica e innovazione Sandra Savaglio e il consiglere regionale Vito Pitaro.



Secondo il primo cittadino di Vibo: «La loro presenza in città costituisce un ulteriore segno di quella straordinaria attenzione che la giunta regionale tutta, con in testa il presidente facente funzioni Nino Spirlì, sta dimostrando per la città di Vibo Valentia».

Durante il suo intervento, il sindaco ha ricordato il finanziamento regionale da sei milioni di euro di cui ha beneficiato la città: «Il finanziamento, per il quale ringrazio gli assessori presenti in rappresentanza di tutta la giunta, sarà interamente dedicato – ha dichiarato il sindaco – ad interventi di rigenerazione urbana. Saranno riqualificati pezzi importanti del territorio con l’auspicio che, da qui, possa partire anche il rinascimento di Vibo Valentia»