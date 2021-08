Serra rinasce con la nuova biblioteca “Enzo Vellone”

Oltre 2500 titoli digitalizzati, 600 dei quali specifici sulla Calabria e il territorio delle Serre. Postazioni informatiche, anche per non vedenti, per la consultazione degli argomenti, sala attrezzata per lo studio e sala multimediale per lezioni e incontri. Consultabili inoltre l’archivio Sharo Gambino e l’archivio comunale. Aprirà la prossima settimana a Serra San Bruno la biblioteca “Enzo Vellone”, intitolata al compianto giornalista e scrittore serrese, fatta rinascere nel Polo culturale di località San Rocco. Un traguardo importante, raggiunto dall’amministrazione guidata dal sindaco Alfredo Barillari che ne ha illustrato i dettagli nelc orso di una conferenza stampa.

Inaugurata nel 2008 al piano terra di palazzo Chimirri, non era mai stata resa operativa e così il primo cittadino ha pensato alla sua ricollocazione nella struttura che già ospita pure l’archivio storico comunale e l’archivio del compianto scrittore Sharo Gambino. Un nuovo Polo culturale, dunque, a Serra San Bruno, che punta ad essere aperto tutto l’anno ed al quale ha dato un importante contributo il consigliere comunale Andrea Pisani. A ringraziare l’amministrazione comunale per l’apertura della nuova biblioteca, per la famiglia Vellone era presente in conferenza stampa Nazzareno Vellone, fratello del giornalista Enzo.