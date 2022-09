Al Museo archeologico la storia millenaria di Vibo attraverso quattro reperti

La storia di Vibo Valentia attraverso i reperti custoditi al Museo archeologico “Capialbi”. È stata questa la sfida portata avanti in occasione delle Giornate europee del patrimonio. In campo lo staff del Museo, diretto da Maurizio Cannatà e gli archeologi dell’associazione Mnemosyne che hanno contribuito alla realizzazione di giornate di approfondimento, visite guidate e laboratori per bambini (a cura dell’archeologa Cristiana La Serra). La partecipazione è stata ampia e alla due giorni hanno aderito utenti provenienti da Vibo e anche fuori città. [Continua in basso]

L’evento al Museo di Vibo

La storia di Vibo in quattro reperti

In particolare, grazie agli interventi degli archeologi Manuel Zinnà e Giuseppe Bartone, mille anni di storia sono stati ripercorsi in quattro capolavori ovvero le armi rinvenute a Scrimbia, la laminetta orfica, la statua femminile in marmo dal santuario del Cofino e il busto Marco Vipsanio Agrippa, luogotenente di Ottavio. La città venne fondata nel settimo secolo ac dai locresi: «Le armi rinvenute a Scrimbia – evidenziano gli archeologi – raccontano la devozione di Hipponion a Ade e Persefone. L’aristocrazia omaggiava i signori degli Inferi con armi e oggetti preziosi». La posizione strategica della cittadina le consentì di ritagliarsi un ruolo di primo piano nei commerci. Definì la sua chora, il comprensorio al di fuori della città, e scese in guerra contro Crotone.

La laminetta orfica

L’antica Hipponion

Il peso militare e politico di Hipponion si consolidò a seguito del 422 ac quando la città, appoggiata da Medma (odierna Rosarno), entrò in guerra contro Locri Epizefiri. La battaglia delle popolazioni italiote contro Dionisio il Vecchio, signore di Siracusa, segnò una pagina nefasta per la storia della cittadina: «La popolazione locale venne deportata in Sicilia. Grazie all’intervento di Cartagine, tuttavia, la città venne liberata e i gli abitanti di Hipponion fecero ritorno in patria».