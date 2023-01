Canto corale e musica sacra, il maestro Mazzitelli dal Vibonese ai palchi internazionali

C’è un professionista del Vibonese alla guida della nuova Commissione artistica dell’associazione Chorus inside Lazio. Il sodalizio da anni opera a favore della crescita artistica dei cori locali e della progettazione di attività musicali. Il team vanta la presenza di figure di alto livello e competenze nell’ambito della coralità italiana ed internazionale. Un patrimonio ricchissimo di cui Francesco Mazzitelli, originario di Favelloni di Cessaniti, è parte integrante. Non solo. Il maestro è membro della commissione artistica di musica sacra di Chorus inside international e della Federcori Calabria. È attualmente maestro dell’ensemble vocale voces Laudis di Roma nonché direttore del coro liceo Seneca. L’ultimo importante traguardo è stato rappresentato dalla presidenza del Chorus inside Lazio. Nel gruppo figurano professionisti del calibro di Fabrizio Barchi, Francesco Giannelli, Paula Gallardo, Marco Schunnach, Michele Loda e Claudio Silvestri. Un risultato che inorgoglisce l’intera comunità vibonese di cui Mazzitelli è tra le migliori espressioni. [Continua in basso]

Francesco Mazzitelli, una vita dedicata alla musica

L’amore sconfinato per la musica, per Mazzitelli, viene irrobustito negli anni grazie ad una preparazione accurata. Ha avviato il percorso formativo al conservatorio di musica “Torrefranca” di Vibo Valentia. Qui ha studiato pianoforte, composizione e canto. Poi, presso l’Istituto pontificio di musica Sacra di Roma ha studiato per l’indirizzo maestro di cappella e direzione di coro. Il maestro Mazzitelli è specializzato in vocalità corale e ha svolto un’intensa attività come direttore e preparatore vocale in diverse formazioni e Istituzioni musicali. Vanta all’attivo numerosissimi concerti e la partecipazione ad importanti festival in Italia e all’estero tra cui il Festival internazionale di musica e arte sacra di Roma; il Buston Festival, Beyrouth, Libano; Musik’Art Cantal, Mauriac, Francia. Ha lavorato anche in Croazia, Spagna e Repubblica Ceca.

Nel tempo, Mazzitelli è riuscito a confezionare prestigiose collaborazioni con “Italian e international patrons of the arts in the Vatican museum” Città del Vaticano, il “Ministero per i beni e le attività culturali” di Roma, L’Ordinariato militare in Italia. Ha svolto un’intensa attività nell’ambito discografico: ha infatti inciso alcuni brani della colonna sonora del film documentario “The dark side of the sun” vincitore della menzione “Enel nel Cuore” nella sezione Extra al “Festival internazionale del film” di Roma e del premio come “Miglior colonna sonora” al “Festival del Cinema” di Sulmona. Ha collaborato all’incisione di un cd per la Kloster Einsiedeln Discography di Composizioni su temi gregoriani inediti del maestro P. Theo Flury presso l’Abbazia di Einsiedeln, Svizzera. Il maestro Mazzitelli tiene inoltre corsi di perfezionamento di tecnica di direzione e vocalità corale presso diverse associazioni musicali.

