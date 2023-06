Tropea, il saggio di fine anno dei bambini dell’Annunziata fa il pieno di pubblico

Il cortile della scuola dell’infanzia “Annunziata” di Tropea, ha ospitato il saggio musicale di fine anno degli alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo “Don Francesco Mottola”, che ormai da anni manifestano una spiccata vocazione musicale. Un evento ormai consolidato nella tradizione scolastica dell’istituto e che quest’anno si è svolto in maniera particolarmente articolata, grazie all’esibizione dei giovani musicisti accompagnati dai loro professori di musica e di strumento musicale. Il concerto gremito di pubblico, ha richiamato genitori e alunni dello stesso plesso che hanno ascoltato con grande attenzione e ammirazione tutti i brani eseguiti con maestria. Bellissima la prima parte del concerto in cui i ragazzi, emozionati, hanno eseguito numerosi brani del repertorio moderno con il flauto dolce e le tastiere, sapientemente guidati dai docenti di musica Vincenzo Laganà e Carmelo Di Renzo. A conclusione di questa prima parte, particolarmente toccante è stata l’esecuzione dell’inno nazionale ucraino che ha commosso ed emozionato tutto il pubblico presente, per l’intensità emotiva con cui è stato interpretato. La seconda parte della kermesse, ha visto protagonisti i ragazzi del corso strumentale di Tropea-Zambrone-Drapia guidati dai loro docenti: Lucio Ruffa e Francesco Carratura per flauto; Mercurio Corrao e Salvatore Laureana per clarinetto; Antonio Baccaglini per corno; Maria Stella Grillo per violoncello e Natale Schiariti per pianoforte. [Continua in basso]

L’esecuzione dei brani si è dimostrata essere una vera testimonianza dell’impegno e della passione con cui i ragazzi hanno appreso e continuano ad apprendere lo strumento scelto, mettendo in evidenza non solo l’abilità che hanno raggiunto nell’esecuzione dei vari brani musicali ma, soprattutto, la capacità di esibirsi in gruppo riuscendo a gestire e a trasmettere le proprie emozioni in modo sano. La manifestazione si è conclusa con l’esibizione dell’orchestra giovanile d’istituto “Don Francesco Mottola”, diretta dal maestro Vincenzo Laganà, che anche quest’anno ha vinto il primo premio al concorso nazionale “A. Anile” indetto dall’Istituto onnicomprensivo di Pizzo Calabro. L’orchestra è fortemente voluta e sostenuta dal dirigente scolastico Francesco Fiumara, che la considera il «fiore all’occhiello dell’Istituto». L’esecuzione dei vari brani del repertorio classico e moderno tra cui “Summer Place”, il “Secondo Valzer” di Shostakovic e “Viva la vida” dei Coldplay, ha fatto emergere ancora una volta non solo l’abilità espressiva e la conoscenza del proprio strumento, ma anche la valenza fortemente inclusiva della musica.

