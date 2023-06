Mileto, presso il Cmi la prestigiosa masterclass del maestro Vanden Eynden

Chiusura col botto per il ciclo di masterclass del Cantiere musicale internazionale di Mileto, riservato agli allievi del corso di Alta formazione pianistica tenuto dal maestro Roberto Giordano per l’anno accademico 2022/2023. Dopo i maestri Vitaly Samoshko ed Enrico Pace, nella cittadina normanna a tenere le sue lezioni è giunta un’altra personalità di grande spessore nel panorama internazionale, si tratta del maestro belga Jean-Claude Vanden Eynden, professore onorario al Conservatorio di Bruxelles e alla Chapelle Musicale “Reine Elisabeth. Il corso di perfezionamento proposto dal Cmi – scuola di alta formazione attiva da oltre un decennio nella storica sede di palazzo San Giuseppe – rappresenta un unicum in Italia per la sua struttura. Quest’anno, nello specifico, è stato frequentato da dodici allievi provenienti da Russia, Cina, Svizzera, Israele, Belgio e da diverse città d’Italia. A settembre sono previste le ammissioni per l’anno accademico 2023/24. Il maestro Vanden Eynden nel 1964, a soli 16 anni, è divenuto uno dei più giovani vincitori del Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles. Da qui l’avvio di una brillante carriera che lo ha portato ad esibirsi nei luoghi e nei festival più prestigiosi del mondo, accompagnato dalle maggiori orchestre internazionali. Il repertorio che propone è molto ampio.

Dalla sua vanta anche esibizioni nel campo della musica da camera, con partner del calibro di José Van Dam, Augustin Dumay, Miriam Fried, Silvia Marcovici, Gérard Caussé, Michaela Martin, Walter Boeykens, Frans Helmerson, il Quartetto Ysaÿe, il Quartetto Melos, il Quartetto Enescu. Nei cinquant’anni di carriera internazionale si è confermato come un pianista di livello eccezionale. In questo lungo arco di tempo ha inciso, tra l’altro, le opere complete per pianoforte solo di Maurice Ravel; i concerti di Grieg e Arthur De Greef (prima registrazione mondiale) e di Richard Addinsell e Didier Van Damme (Sony Masterworks); la sonata per violino e pianoforte di Guillaume Lekeu e quelle trio per clarinetto di Brahms (grand prix du disque Caecilia). Il maestro Vanden Eynden ancora oggi è membro regolare della giuria del Concorso Regina Elisabetta e di altri importanti concorsi internazionali, nonché direttore artistico del Centro europeo per l’Arte pianistica “Eduardo Del Pueyo”.

