Mileto, la Casa della Cultura ospita “Mileto antica e i normanni in Calabria”

“Mileto antica e i normanni in Calabria”. Questo il titolo del congresso storico internazionale in programma domani 24 giugno a Mileto, all’interno della “Casa della Cultura”. L’evento viene organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione culturale “Accademia Milesia”, in collaborazione con l’Archivio storico diocesano e altre realtà regionali. Esso, nello specifico, permetterà di focalizzare l’attenzione su una città di fondale importanza per il processo di rilatinizzazione e lo sviluppo del meridione d’Italia, a cavallo dell’XI secolo elevata da Ruggero I d’Altavilla a capitale della propria contea normanna. Corposo il numero degli interventi e dei relatori che si succederanno in sala. Si partirà alle 17 con i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Fortunato Giordano e del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. A seguire, i contributi: degli archeologi Maria D’Andrea (I mosaici della Villa del Vescovo), Francesco Cuteri (Il tesoro della Cattedrale e i primi scavi nella distrutta Mileto), Luigi Corrado (Uno sguardo sulla storia. La collezione Polistena: dalla nascita alla donazione al Museo Statale) e Manuel Zinnà (Il Parco archeologico “Antonio Maria De Lorenzo”: situazione attuale e prospettive); degli studiosi Marilisa Morrone (Il riuso nella Mileto antica e moderna) e Vincenzo Naymo (Le pergamene dell’Archivio storico diocesano di Mileto); del musicologo Luigi Abbruzzo (I normanni in Italia meridionale: una inconsapevole rivoluzione musicale); del presidente dell’Accademia Milesia, monsignor Filippo Ramondino (Il 5 febbraio 1783: il dies irae), e dei membri della stessa associazione culturale, Giulia Fresca (Le istituzioni civiche di Mileto tra il ‘600 e il ‘700) e Concetta Di Bella (I memorialisti del ‘700. Calcagni, Piperni e Napolione: tre storie a confronto). Al congresso storico internazionale, seppur non in presenza, darà il suo contributo anche il vescovo emerito della diocesi, monsignor Luigi Renzo (Mileto dall’età normanno-sveva alla dominazione angioina). “Mileto antica e i normanni in Calabria” viene organizzato in memoria dei compianti studiosi di storia locale Antonio Tripodi e Filippo Bartuli, già soci onorari dell’associazione culturale “Accademia Milesia”.

