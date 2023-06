Mileto, commozione alla festa di chiusura dell’asilo San Giuseppe

Momenti di intensa commozione alla festa di chiusura delle attività dell’asilo e scuola paritaria “San Giuseppe” di Mileto. All’evento, svoltosi all’interno del parco urbano ex Foro Boario, prossimo ad essere intitolato a Nicolas Green, hanno partecipato numerose persone. Tra queste, molti ex alunni e alunne, lo stesso sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano e il parroco della basilica cattedrale, nonché direttore del San Giuseppe, don Domenico Dicarlo. La scuola dell’infanzia ha aperto i battenti nel 2004, gestita da laici, nello stesso edificio che per oltre mezzo secolo aveva ospitato l’omonimo plesso guidato dalla congregazione delle suore della Carità di santa Giovanna Antida Thouret. Dopo la chiusura dell’istituto per carenza di vocazioni e di consacrate, all’epoca fu chiaro l’intento della diocesi e della parrocchia di non disperdere il patrimonio sociale, religioso e formativo elargito in quell’arco di tempo a piede mani da un’istituzione storica del territorio, frequentata nel ‘900 da intere generazioni. Adesso, a malincuore, richiude nuovamente le porte.

Alla manifestazione finale, quindi, tanta la commozione, tante le letterine scritte di proprio pugno dagli alunni e dalle alunne per descrivere il momento e ringraziare le maestre per il lavoro svolto nella loro «seconda casa». «Ricordo il primo giorno che sono venuta all’asilo San Giuseppe, ricordo le mie ansie, perplessità e paure – racconta in una lettera la madre di uno di essi – qualcosa, però, mi diceva che stavo nel posto giusto e con le giuste persone. Pian piano abbiamo iniziato a conoscerci e quelle perplessità ben presto si sono trasformate nella sicurezza di lasciare il mio “cucciolo” alle giuste persone. Con lo scorrere del tempo di cose meravigliose ne ho viste tante, tanti i consigli ricevuti da voi, io mamma inesperta. Anche il pranzo, curato e preparato con quell’amore che sa di casa e che deliziava il palato dei bambini, tant’è che alla fine i miei figli affidati al San Giuseppe sono stati ben tre. L’ultimo non concluderà il suo percorso, ma sono sicura che questo tratto gli è bastato per capire di quanto amore è stato circondato. Ci avete regalato momenti indelebili che custudiremo nei nostri cuori. Un grazie in questo momento potrebbe risultare riduttivo, ma questa piccola parola racchiude la gratitudine nei vostri confronti che non finirà mai. Grazie di tutto».

