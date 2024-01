L’Antonio Grillo Trio in concerto questa sera all’Auditorium Cantiere Musicale di Mileto

Tutto pronto per il concerto dell’Antonio Grillo Trio con la speciale partecipazione del trombettista

Giovanni Amato che si terrà sabato 27 gennaio alle ore 18:00 al cantiere musicale internazionale.

Il trio è composto dal chitarrista Antonio Rocco Grillo, il contrabbassista Tommaso Pugliese ed il batterista

Francesco Scopelliti. Il gruppo nasce nel 2017 con l’intento di immergersi in un lavoro alla cui base ci fosse

lo studio, la ricerca personale ed originale del linguaggio jazzistico e dei contenuti stilistici che più lo rappresentano. Le principali fonti di ispirazione del Trio sono alcune formazioni in trio di Jim Hall, Bill

Evans, Joe Pass, Keith Jarret, Thelonious Monk, Wes Montgomery e molti altri.

La lunga attività del gruppo vede la consacrazione nel disco “Dove”, inciso all’inizio del 2023 con la

partecipazione del trombettista Giovanni Amato e anche una bonus track con la partecipazione della

cantante Simona Daniele, edito dalla Jazzy Records e presentato al “Torrefranca Jazz festival” a settembre.

L’album presenta una combinazione di brani originali e alcune reinterpretazioni di brani di classici jazz,

brani che verranno proposti per l’ occasione di questo appuntamento straordinario nella città normanna

grazie al Cantiere Musicale Internazionale.

