Celebrato a Paravati il Sinodo diocesano dei bambini – Video

di Saverio Caracciolo



Far capire ai ragazzi che l’Eucaristia è servizio, impegno, misericordia per una catechesi esperienziale. È questo l’obiettivo del Rad-Uniti con Te, il primo incontro diocesano dei ragazzi che hanno da poco ricevuto la Prima comunione che si è svolto ieri mattina nella spianata della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime a Paravati. Un vero e proprio Sinodo diocesano dei bambini che si è celebrato nel paese della mistica Natuzza Evolo.

I giovani sono stati coinvolti in dieci diversi laboratori, che hanno fatto scoprire loro le varie sfumature dell’Eucaristia attraverso dieci passi biblici che fanno riferimento alle tavole a cui si è seduto Gesù, ad esempio nella casa di Betania o durante l’ultima cena. In uno dei laboratori i ragazzi hanno scritto delle frasi che poi sono state incollate in una sagoma raffigurante la cattedrale di Mileto, e consegnate al vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro. La mattinata si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa presieduta proprio dal vescovo.

