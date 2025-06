Vibo accoglie il Giubileo della politica per valorizzare il contributo attivo dei cittadini e rilanciare la partecipazione

La locandina con il programma

La città di Vibo Valentia è pronta ad ospitare il Giubileo del mondo della politica, promosso dalla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea in collaborazione con l’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro ed il Comune di Vibo Valentia. L’evento, dal titolo “Attuare una politica di speranza per costruire il bene comune e la cittadinanza attiva”, si svolgerà tra il Valentianum e la chiesa di Santa Maria La Nova, con il patrocinio di numerose sigle sindacali e associative regionali. «Il programma – ha fatto sapere il Comune attraverso una nota stampa – prenderà il via il 29 giugno alle ore 9 con l’accoglienza e un coffee break al Valentianum. A seguire, dopo i saluti istituzionali, l’avvio dei lavori moderati dal sindaco ospitante Enzo Romeo. Interverranno la professoressa Daniela Ropelato, dell’Istituto universitario Sophia di Loppiano, con una relazione su “Cittadinanza attiva e bene comune”, e il sindaco di Mormanno (CS) Paolo Pappaterra, con un focus sulle rilevanze socioeconomiche dello spopolamento delle aree interne. Il dibattito sarà concluso dal vescovo Attilio Nostro, che guiderà anche la processione giubilare alle ore 11:15 verso la chiesa di Santa Maria La Nova, dove alle 11:30 sarà celebrata la santa messa».

«Una giornata che intende rilanciare l’idea di una politica partecipativa, ispirata al bene comune, e valorizzare il contributo attivo dei cittadini nella costruzione di una società più giusta, solidale e inclusiva. Accogliere il Giubileo del mondo della politica – ha dichiarato il sindaco Romeo – è per noi motivo di orgoglio, ma anche un’opportunità per rimettere al centro il senso più autentico dell’impegno civico: ascolto, partecipazione e servizio. In tempi di sfiducia, Vibo Valentia apre le porte al dialogo e alla speranza». Il vescovo Nostro ha sottolineato: «La politica, quando è vissuta come vocazione al bene comune, diventa un’opera di carità e di giustizia. Questo Giubileo vuole essere un’occasione per ritrovare insieme il senso alto e nobile del servizio alla comunità».