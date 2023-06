Filadelfia, laboratorio teatrale gratuito rivolto ai bambini

L’istituzione Teatro e il Comune di Filadelfia, hanno dato vita a una nuova e importante iniziativa rivolta ai bambini delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria: “Piccoli Attori in Fila…” un laboratorio teatrale, completamente gratuito, ideato da Francesco Pileggi. Letizia Dastoli, presidente dell’Istituzione Teatro sottolinea che “Non è facile, né scontato per gli enti comunali impiegare risorse in progetti simili, ma la nostra sindaca, Anna Bartucca, che ringrazio per la fiducia che mi ha accordato, riconosce la sempre maggiore necessitá di creare e offrire spazi di crescita e creatività per i più piccoli. Abbiamo deciso di affidare la conduzione dei laboratori alla professionalità e all’estro di Francesco Pileggi, che ben conosce la nostra realtà data la sua ormai consolidata esperienza nei contesti sociali e culturali di Filadelfia. Di ogni bambino ha saputo cogliere ed accogliere la sensibilità, valorizzandone l’autenticità. L’entusiasmo che si respira a ogni lezione ne è la prova. L’amministrazione comunale, in seno al Cda dell’Istituzione Teatro, è rappresentata dal dottor Davide Caruso. Ringrazio Caruso per la dedizione e l’attenzione che dedica alla programmazione delle nostre iniziative e degli eventi che realizzeremo in futuro. Il suo supporto è fondamentale”.



Le parole del regista Francesco Pileggi: “È un’eccezione nazionale il laboratorio teatrale comunale gratuito per bambini, che l’amministrazione comunale di Filadelfia e l’Istituzione Teatrale hanno voluto offrire ai piccoli cittadini. Un buon esempio per quelle che sono chiamate “buone pratiche”. Non posso che essere contento di questa nuova collaborazione che ha da subito ottenuto un ottimo riscontro ed entusiasmo da parte dei genitori. Hanno ben compreso il valore di un nuovo momento creativo, inclusivo e pieno di benefici per i loro, nostri “Piccoli Attori”. Contento anche del grande feeling con la vulcanica presidente dell’Istituzione teatrale Letizia Dastoli, che non ha risparmiato energie nell’avvio del progetto e che segue e “cura” con grande attenzione ogni appuntamento, sostenuta dal consiglio dell’Ente. Ottime le premesse e tra non

molto ne vedremo i risultati”. E ancora, l’assessore Davide Caruso, esprime “grande soddisfazione per l’attività finora svolta dall’Istituzione teatro comunale. Un grande ringraziamento a tutti i componenti del Cda,

capitanato dalla presidente Letizia Dastoli. Come amministrazione esprimiamo grande soddisfazione per il fatto che sia stata accolta positivamente dalla popolazione l’iniziativa dedicata ai più piccoli svolta dal regista Francesco Pileggi. Questo si dimostra un importante momento di avviamento a una delle arti più belle e interessanti. Siamo ansiosi di vedere i giovani attori all’opera tra qualche settimana per la loro prima esibizione”. Al termine del laboratorio, infatti, i bambini, protagonisti indiscussi di questo progetto, andranno in scena, dando ulteriore concretezza al cammino che hanno intrapreso con passione ed impegno.

Per quanto riguarda i prossimi step, la presidente Dastoli aggiunge: “Insieme ai componenti del Consiglio di Amministrazione, che ringrazio per il lavoro che svolgono insieme a me, ho avviato una serie di contatti al fine di programmare, a partire dal prossimo autunno, una stagione teatrale poliedrica e di livello. Al termine dei lavori di ristrutturazione, il sipario si aprirà in un Auditorium rinnovato, energeticamente efficiente e più moderno, che ci auguriamo vedrà accogliere e coinvolgere un pubblico numeroso”.

