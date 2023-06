A Filadelfia pronto a partire il Campus estivo 2023: coinvolti bambini e ragazzi

Con delibera di giunta comunale, a Filadelfia è stato dato il via all’iter per la realizzazione di un Campo estivo destinato a bambini e ragazzi. Il progetto prenderà il via il 19 giugno e avrà la durata di 4 settimane. Le attività si terranno dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. L’appuntamento, partito in via sperimentale nel 2017, negli anni ha ottenuto riscontri positivi in quanto il campus estivo propone uno spazio fisico e relazionale ottimale per la crescita dei giovani.

Il campo estivo

La gestione dell’iniziativa è affidata ad una ditta esterna, la Cooperativa sociale progetto Enea (sede Falerna Marina) che ha avuto il compito di redigere un progetto educativo-ricreativo e andrà a seguire e realizzare tutta l’organizzazione. I ragazzi saranno ospitati per l’intera durata dell’iniziativa presso il Centro di aggregazione comunale sito lungo via Jerocades. Previste attività a carattere sportivo con la possibilità per bambini e ragazzi di cimentarsi in diverse discipline senza trascurare laboratori di carattere educativo, artistico, didattico e ricreativo e momento di gioco libero e di riposo. Saranno promosse altresì escursioni e gite sul territorio.

Costi e iscrizioni

Nell’atto dell’amministrazione, si fa rilevare che «in coerenza con le politiche di supporto alla famiglia, viene confermata la quota individuale di iscrizione pari a 50 euro a copertura parziale delle spese sostenute dall’amministrazione per la realizzazione del progetto». Le iscrizioni saranno aperte tutto il periodo di durata del Campo estivo, dando precedente ai residenti ed accettando, compatibilmente con i posti a disposizione, anche le richieste dei non residenti. Il modulo è scaricabile anche attraverso il sito ufficiale del Comune, albo pretorio, sezione avvisi.

