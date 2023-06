Favelloni, pronto a tornare il Campus estivo: al via le iscrizioni

L’oratorio San Giovanni Paolo II di Favelloni riscalda i motori in vista dell’estate. Dopo i laboratori promossi nei mesi scorsi, con ampia partecipazione da parte di bambini e ragazzi della frazione di Cessaniti ma anche dei paesi limitrofi, la struttura si prepara per avviare un progetto estivo ricco di momenti formativi, laboratori, giochi di squadra, gite: «Tra le attività che andremo a proporre- spiega don Andrea Campennì, alla guida della parrocchia di San Filippo d’Agira – ci saranno “Lo Zecchino d’oro favellonese”, danza, murales, arte. Ci saranno momenti di educazione ambientale, uscite in montagna e al mare». Negli anni passati, il grest promosso a Favelloni ha riscosso ampia partecipazione: «Ad oggi contiamo su circa 30 ragazzi in qualità di animatori, poi ci sono gli adulti che saranno gli educatori. Speriamo in una sempre più ampia adesione», evidenzia il parroco.

Quest’anno il tema scelto è “Chi è il mio prossimo”, «un invito ad essere disponibili verso gli altri», rimarca don Andrea. Un argomento di stretta attualità dal momento che quotidianamente i ragazzi si confrontano su temi quali l’accoglienza, la solidarietà, la vicinanza alle persone fragili: «Le giornata saranno scandite da momenti di preghiera e ovviamente da tanti momenti dedicati al gioco (giochi acquatici, calcio saponato, caccia al tesoro, film), alla socializzazione, alla famiglia». Le iscrizioni potranno effettuarsi entro il 2 luglio (ogni giorno dalle ore 17.00 alle ore 20.00) presso l’oratorio. Il campo estivo invece prenderà il via il 10 luglio e si concluderà il 22 luglio con una festa finale. Previsti orari giornalieri delle attività dalle ore 9.00 alle ore 14.30. Maggiori info disponibili anche sulla pagina Facebook della Parrocchia di San Filippo d’Agira -Favelloni.

