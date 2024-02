Intimidazioni a Cessaniti, la comunità: «Basta violenze e minacce»

Un’escalation di intimidazioni e violenza che lascia attonita la comunità di Cessaniti. Gli episodi, che hanno riguardato in modo particolare i parroci don Felice Palamara e don Francesco Pontoriero, alla guida delle parrocchie di Pannaconi e Cessaniti, dopo l’iniziale smarrimento hanno portato ad una pronta reazione da parte degli abitanti del capoluogo e anche delle frazioni. «Uniti per una comunità unita – spiegano nell’annunciare la marcia silenziosa in programma per la serata del 2 marzo». L’inizio è alle ore 18.00. L’intento è chiaro: «La comunità si schiera dalla parte delle vittime che hanno subito minacce e violenze in questo ultimo periodo e scende in piazza». Si ricorda infatti, che gli attacchi hanno interessato anche esponenti del mondo associazionistico, come Romina Candela, presidente del sodalizio social-culturale “Crisalide”. L’iniziativa «sarà un cammino che non sarà accompagnato da bandiere ma dalla luce delle fiaccole e dal silenzio che intende urlare una richiesta precisa: basta violenza, basta minacce», rimarcano. Una presa di posizione chiara da parte degli abitanti del piccolo Comune: «La fiaccolata – aggiungono – è promossa dalla comunità, dalle associazioni del territorio in piena collaborazione con il commissario prefettizio Sergio Raimondo e con il sub commissario Romanò». L’ente, si ricorderà, dopo le dimissioni del sindaco Francesco Mazzeo, è guidato da commissari nominati dalla prefettura di Vibo Valentia dal settembre scorso. «La fiaccolata intende essere un modo per dimostrare affetto e vicinanza a chi ha subito violenze nel territorio di Cessaniti», chiosano i promotori.

Intimidazioni ai parroci di Cessaniti e Pannaconi, la comunità promuove una marcia silenziosa