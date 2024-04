Sterpaglie e degrado nel cimitero di Pannaconi, i cittadini sollecitano interventi

In alcune porzioni della struttura, l’erba alta ostacola addirittura il passaggio e l’accesso a loculi

Erba alta e degrado. È quanto lamentano alcuni cittadini di Pannaconi, frazione di Cessaniti che sollecitano interventi di manutenzione nel cimitero cittadino. Un appello affinché sia restituito decoro all’intera struttura, presso la quale fanno accesso quotidianamente decine di persone in visita ai propri cari defunti. Le sterpaglie, così come documentato nel materiale fotografico, rendono addirittura difficile il passaggio in alcune aree del cimitero e il raggiungimento di più loculi. Da qui la richiesta di una celere attività di pulizia e una maggiore attenzione e cura del luogo.

