“Grazie don Felice”, lo striscione affisso davanti alla chiesa di Pannaconi commuove il sacerdote

“Grazie don Felice per l’autentica testimonianza di fede. Cammineremo insieme uniti in Cristo”. È il messaggio che la comunità di Pannaconi, frazione di Cessaniti nel Vibonese ha rivolto a don Palamara. Lo striscione è stato affisso davanti alla chiesa San Nicola di Pannaconi. Una testimonianza d’affetto, l’ennesima, che non ha lasciato indifferente il sacerdote: «Semplicemente grazie», scrive don Felice. «Grazie a coloro che in questi giorni mi sono stati vicini con messaggi, con parole incoraggianti. Grazie a coloro che hanno pregato anche per me. Grazie a coloro che mi hanno espresso solidarietà in ogni modo con i vari gesti. È un periodo difficile, credetemi, ma non mollo, non ho paura perché sento la presenza oltre di Gesù e Maria della Lettera, del mio padre Francesco Mottola, sento la presenza della mia amata e bella Pannaconi. È un momento abbastanza delicato, un momento per me di grande sofferenza, ma benedico il signore per questo momento perché attraverso questo momento mi esercito nella pazienza. Ancora una volta preghiamo per coloro che ci perseguitano, per coloro che ci fanno del male, anche loro per me sono fratelli. Questo striscione mi ha commosso, lo dico veramente perché c’è il cuore della mia Pannaconi e di chi ha pensato a questo gesto», conclude il parroco.

