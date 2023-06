Premio alla professionalità: il Rotary Club premia il gruppo Scout “Tropea 1”

Il presidente del Rotary Club di Tropea Francesco Rotolo

Il cortile del Seminario vescovile di Tropea ha accolto la XX edizione del “Premio alla professionalità” organizzato dal locale Rotary Club. Il riconoscimento di quest’anno è andato al gruppo Scout “Tropea 1”, attivo da ben 69 anni. Queste le parole del presidente del Rotary Club di Tropea Francesco Rotolo: «È stata una scelta naturale che, in qualche maniera, ha superato i confini del Rotary poiché ha interpretato quello che è il sentimento di tutta la comunità. Gli Scout – ha sottolineato Rotolo – sono infatti presenti a Tropea dal 1954 e con la loro opera educativa hanno segnato diverse generazioni di ragazze e ragazzi nel senso del rispetto non solo per l’ambiente in genere, ma seguendo un progetto educativo integrale che ha formato e forma i cittadini del domani». [Continua in basso]

«Questo riconoscimento – ha poi aggiunto il presidente Rotolo – va al gruppo nella sua interezza e deve intendersi come consegnato idealmente a tutti coloro i quali si sono succeduti alla guida di questo importante sodalizio, assieme naturalmente al nostro profondo ringraziamento». La cerimonia si è poi conclusa con la consegna di una targa che recava queste motivazioni: «Al gruppo Scout “Tropea 1”, come riconoscimento ad una storia pluridecennale vissuta come testimonianza nel segno dei valori dello scoutismo, per la profonda traccia educativa lasciata nella comunità, per il costante impegno sociale profuso». A ritirare materialmente la targa è stato il rappresentante della Comunità capi Fabio Mazzitelli. La serata è stata poi completata dall’intervento dell’assistente spirituale don Giuseppe Vallone e da alcune attività organizzate dalle tre branche del gruppo.

