Tropea, il Rotary club scende in piazza con un gemellaggio per la salute

Piazza Vittorio Veneto ha fatto da salotto per il partecipato evento dal titolo “Il Rotary per la Salute”, organizzato dai club Rotary di Tropea e Roma Nord Est insieme alla Croce Rossa Italiana – sezioni di Tropea e provinciale di Vibo Valentia – con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’attività svolta ha consentito alla popolazione partecipante di effettuare una serie di screening totalmente gratuiti in campo medico e odontoiatrico, che hanno coinvolto medici volontari rotariani provenienti dai due club ed il personale della Croce Rossa di Tropea. Tale attività è stata svolta nell’ambito di un progetto di gemellaggio tra i due club che ha già visto i professionisti tropeani prestare il proprio servizio a Roma giorno 11 marzo.

«Si tratta – ha fatto sapere il presidente del Rotary club di Tropea Francesco Rotolo – di un modo di esprimere vicinanza al territorio e alle persone, che è in piena consonanza con quelli che sono i valori fondanti del Rotary International. Tengo quindi a ringraziare innanzitutto i medici volontari che provengono dai due club e il personale di Croce Rossa Italiana che, sin da subito, ha aderito in maniera entusiasta all’iniziativa. Non posso dimenticare l’appoggio ottenuto dall’amministrazione di Tropea che ha patrocinato l’evento in maniera convinta. Durante la manifestazione è stato formalizzato il gemellaggio con il club di Roma Nord Est, presieduto dal tropeano Francesco Davola, tramite il quale abbiamo posto le condizioni per altre iniziative di questa natura».

