A Tropea un seminario di direzione con il maestro e compositore Schwarz

Otto M. Schwarz, austriaco, e maggiore compositore internazionale di musica originale per banda, terrà a Tropea un seminario di direzione, organizzato dall’Associazione Melody, che si chiuderà venerdì 26 maggio, presso Piazza V. Veneto, con un concerto di sue composizioni eseguite dalla banda musicale dell’Associazione “Giovani musicisti di Mammola“; saranno presenti all’evento inoltre anche molti altri musicisti provenienti da altre realtà musicali ed orchestrali. Il seminario di direzione, articolato in lezioni teoriche e di concertazione con i vari strumentisti, è rivolto a corsisti, in genere maestri, che si sono iscritti per apprendere da Otto M. Schwarz le più avanzate tecniche di direzione ed interpretazione bandistica. [Continua in basso]

Le sessioni di studio si svolgeranno presso il Palazzo Santa Chiara e, come accennato, termineranno con il “Concerto con il compositore Otto M. Schwarz” venerdì 26 maggio alle ore 18.30 Piazza V. Veneto di Tropea, da lui stesso diretto e con un repertorio esclusivamente formato da propri brani. L’evento è organizzato dall’Associazione Melody di Filadelfia è realizzato con risorse Eventi Culturali 2022 – PAC Calabria 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.8.3 e PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02.

