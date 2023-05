Giornalisti in erba all'istituto Comprensivo diretto da Giuseppe Sangeniti che annuncia il tg dei ragazzi: «Il progetto sarà realizzato il prossimo anno»

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Una classe dell’Istituto Comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina trasformata in una redazione giornalistica. È il progetto coordinato dalle professoresse Monica Abussi e Nunzia Volpe che hanno realizzato insieme ai ragazzi un giornale online. L’iniziativa ha coinvolto gli alunni di diverse classi che si sono cimentati in articoli di cronaca, attualità, sport e cucina, ma anche notizie riguardanti le iniziative e i progetti che si svolgono a scuola.

Dal giornale on line al giornalismo televisivo il passo è stato breve con l’inviata di LaCnews24 Cristina Iannuzzi che ha messo in piedi una redazione con tanto di inviati, speaker, operatori di ripresa per la realizzazione di un servizio giornalistico televisivo. Un progetto propedeutico al tg dei ragazzi che sarà realizzato il prossimo anno scolastico.

