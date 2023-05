L’orchestra studentesca dell’Amerigo Vespucci trionfa al Concorso Musicale città di Filadelfia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

L’orchestra studentesca dell’Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina si è classificata al primo posto nell’ambito della XIV Edizione del Concorso internazionale Musicale Città di Filadelfia intitolato al musicista filadelfiese Paolo Serrao, promosso dall’Associazione Melody presieduta da Francesco Conidi. Un podio conquistato nella sezione dedicata alle Scuole medie ad indirizzo musicale, Licei musicali e Scuole di musica private che ha visto la presenza di 10 orchestre provenienti dalla Calabria e da fuori regione per un totale di oltre 500 studenti. [Continua in basso]

L’orchestra composta da 30 elementi si è esibita a Palazzo Santa Chiara Tropea con l’esecuzione della colonna sonora del film “L’ultimo dei Mohicani” composta da Trevor Jones e Randy Edelman. Un altro premio è stato assegnato al quartetto “Two for two” che si è classificato al secondo posto in classifica nella sezione dedicata agli strumenti a fiato. Riconoscimenti che inorgogliscono il dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti e il suo vice Andrea Mamone che è anche maestro di musica: «Un risultato che premia il lavoro e i sacrifici dei miei studenti», spiega Mamone: «Ogni venerdì pomeriggio – aggiunge – gli studenti del progetto di musica trascorrono diverse ore nella sala prove della scuola, e i risultati – conclude fiero – non tardano ad arrivare».