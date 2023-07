Spilinga, l’ensamble di fisarmoniche sotto le arcate dell’antico acquedotto

Dopo il completamento dell’illuminazione artistica, le arcate dell’antico acquedotto di Spilinga, divengono ora lo scenario naturale per eventi di pregio. Il primo di questi è fissato in calendario per venerdì 21 luglio alle ore 21,30, in località Salve Regina, con “L’Ensemble di Fisarmoniche”. Un appuntamento speciale, una prima assoluta per la comunità, per riascoltare le più suggestive colonne sonore del Cinema a cura del conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. L’ensemble, diretta dal maestro Giancarlo Palena, sarà composta da Cosimo Renda, Giovanni Chieffallo e Saverio Pittelli. Verranno eseguite le colonne sonore dei film di grande successo, ma anche i più famosi brani della storia del Tango. Il programma si aprirà quindi con l’immancabile esecuzione di “Oblivion” del maestro Astor Piazzolla, a seguire “Tango pour Claude” di Richard Galliano e poi la famosissima “C’era una volta il West” del maestro Ennio Morricone; “Anantango” e “Brehme” entrambe di Gorka Hermosa; “Palladio” di Karl Jenkins, la celeberrima “Pirati dei Caraibi” di Hans Zimmer; “Proms” del Motion Trio, l’intramontabile “Il Postino” di Luis Bacalov ed in fine ancora il maestro Astor Piazzolla con l’intramontabile “Libertango”.

LEGGI ANCHE: Spilinga, l’illuminazione dell’antico acquedotto ad archi incanta i passanti

Spilinga, ordinanza del sindaco per ripulire le strade dalle erbacce

Spilinga, confronto tra Forum del Terzo settore e Ambito territoriale