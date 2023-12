Rombiolo, Babbo Natale consegna libri ai piccoli studenti

«Leggere fa crescere, rende liberi». Su tali principi viene promossa dall’amministrazione comunale di Rombiolo, in collaborazione con il Servizio civile universale, l’appuntamento “Babbo Natale a scuola” in programma lunedì 18 dicembre. Sarà lui a consegnare ai piccoli studenti dei doni. Babbo natale consegnerà un libro da leggere, insieme ai genitori. «Regalare un libro ad ogni bambina e bambino, nella fase della vita in cui si approcciano alla lettura – evidenziano dall’amministrazione- è il più utile investimento in cultura che si possa fare. Gli alunni che si avvicinano alla lettura a questa età avranno molte più possibilità di sviluppare la creatività e la curiosità». L’amministrazione, in sinergia con le associazioni del comprensorio, ha promosso un ricco calendario eventi. Tra gli appuntamenti, Tombolone di Natale, presepe vivente animato dai bambini, sport in piazza, concerto di Natale.