Tropea, 10 nuovi talenti della fotografia protagonisti al Museo diocesano

In mostra 60 scatti realizzati dagli artisti partecipanti. L’evento verrà ospitato nella Perla del Tirreno dal 2 al 9 agosto

I nuovi talenti della fotografia saranno protagonisti al Museo Diocesano di Tropea dal 2 al 9 agosto. Si tratta di 10 artisti con 60 opere fotografiche. I fotografi (selezionati da Marcello Pitardi, curatore di Visio Mentis) restituiscono l’immagine del concetto di diversità sintetizzato come racconto poliedrico che racchiude una moltitudine di categorie, ognuna delle quali contribuisce alla ricchezza e alla complessità della società che ci circonda. I dettagli sono contenuti in una nota. Ogni forma di espressione nella diversità di genere, di origine etnica, di lingua, di cultura e religione, rappresenta un’identità, una pietra angolare che unita a tante altre costituisce la storia e il vissuto del mondo che viviamo. È proprio la diversità che arricchisce la società aprendo le porte a nuove idee e modi di pensare.



I fotografi presenti, nella loro diversità territoriale (Sud Africa, Polonia, Svizzera, Francia, Germania, Italia), ampliano la nostra visione del mondo aprendo la mente alla innovazione e alla creatività contribuendo alla nostra crescita personale. Le loro opere – si fa presente nel comunicato – apportano un messaggio di grande qualità artistica, ciascuno esprimendosi attraverso la propria sensibilità e le proprie tecniche, ma tutti alla ricerca di un modo nuovo di porsi e di proporsi. Da sempre l’Arte racconta la vita e la fotografia è il mezzo che meglio rappresenta il quotidiano, questa la sua più importante prerogativa. In questa realtà caratterizzata da momenti storici di grandi cambiamenti e da totali sovvertimenti di valori, all’interno di questa realtà, l’Arte mantiene ancora viva la capacità di narrare la vita in tutte le sue infinite sfaccettature. Crea un terreno fertile per la creatività artistica ed espressiva, dove le cose certe sono sempre meno certe e le cose incerte contribuiscono a fare lievitare il caos quotidiano che ogni giorno ci circonda.